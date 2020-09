Veteran brillerede i ny Mors-Thy-sejr

HÅNDBOLD:Et stærkt indhop fra 34-årige Søren Pedersen var afgørende for, at Mors-Thy Håndbold søndag fik revancheret sig for onsdagens afklapsning i Holstebro, da det hjemme i Thyhallerne blev til en 29-24-sejr over KIF Kolding.

Sejren var Mors-Thys anden på hjemmebane af ligeså mange mulige i denne sæson, og nordvestjyderne har dermed hentet fire point i sæsonens første tre kampe.

Mors-Thy Håndbold tog hurtigt teten. Koldings fejl i angrebsspillet blev lynhurtigt vekslet til scoringer til hjemmeholdet i en kontrafase, hvor især Lasse Pedersen var skarp.

Det udmøntede sig i en 9-5-føring efter 12 minutters spil og en tidlig time-out fra KIF Kolding.

Som første halvleg skred frem, fik sydjyderne dog bedre og bedre held med at spille syv mod seks i angrebsspillet, og efter 20 minutters spil var hjemmeholdets føring reduceret til ét mål.

Et par fine mål fra Mads Hoxer Hangaard fik i halvlegens slutfase dog øget den føring til tre mål, inden Andreas Væver med et straffekastmål i sidste sekund sørgede for, at Mors-Thys pauseføring trods alt kun var på 14-12.

Fra anden halvlegs start var Mors-Thys angrebsspil dog alt for uskarpt, og det var kun nogle gevaldige afbrændere fra gæsterne, der var skyld i, at der skulle gå syv minutter, før der var bragt balance i målregnskabet, da Alexander Morsten udlignede til 16-16.

Emil Bergholt gjorde det godt nok til 17-16 bare få sekunder senere, men kort efter blev problemerne igen flere for Mors-Thy, da Bjarke Christensen fik direkte rødt kort for en tackling på Koldings Andreas Flodman.

Så vendte lykken dog igen, for Søren Pedersen reddede det følgende straffekast, og holdkammeraterne udnyttede den pludselig medvind til igen at øge føringen til tre mål, da Frederik Tilsted gjorde det til 20-17.

Men heller ikke denne gang fik Mors-Thy endegyldigt knækket Kolding.

Igen blev flere gode muligheder formøblet, og så kunne Alexander Morsten sørge for en ny udligning, da han med 11 minutter tilbage fik gjort det til 21-21.

Mors-Thy-træner Jonas Wille reagerede ved at tage timeout, og nordmanden fik bragt sit hold tilbage på rette spor.

Frederik Tilsted og Erik Thorsteinsen Toft fik med et mål hver genskabt hjemmeholdets tomåls-føring.

Flere store redninger fra indskiftede Søren Pedersen i målet var stærkt medvirkende til, at Mors-Thy denne gang aldrig gav føringen fra sig igen.

Mors-Thy Håndbols næste opgave er 19. september, hvor der venter en udekamp mod Aalborg Håndbold