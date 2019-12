Veteran forlader Mors-Thy Håndbold

HÅNDBOLD:Stefan Nielsen stopper karrieren som håndboldspiller på topplan, når han efter denne sæson takker af i Mors-Thy Håndbold.

Stefan Nielsen kom til Mors-Thy Håndbold i 2015 og har siden da spillet på den gode side af 125 kampe i den blå trøje.

Ifølge sportschef Henrik Hedegaard, Mors-Thy Håndbold, er det et farvel til en loyal og solid spiller:

- Vi siger farvel og tak til en spiller, som har været en gennemgående brik i de sidste mange sæsoner i Mors-Thy Håndbold, hvor han med sin solide indsats og erfaring har været med til at skabe kontinuitet i de forskellige trupper, han har været en del af. Der er snart ikke den position, Stefan ikke har spillet, og den rolle han ikke har haft i sin tid i Mors-Thy Håndbold, og uanset hvilken opgave der er blevet stukket ud, så har han løst den. Det har været en fornøjelse, og vi vil gerne takke Stefan for indsatsen og fem gode år i blåt, siger sportschefen en pressemeddelelse.

For Stefan Nielsen har håndboldstoppet har været en løbende proces:

- Mit stop med håndbolden har været en løbende proces gennem de seneste sæsoner, hvor jeg har gjort mig en del tanker om livet efter håndbolden. Det virker som det rette tidspunkt for mig at opprioritere min karriere i Nykredit, forklarer 33-årige Stefan Nielsen.

Han siger om tiden i Mors-Thy Håndbold:

- Jeg vil varmt anbefale Mors-Thy Håndbold til ledere og spillere med ambitioner. Mors-Thy Håndbold har en lang historie med udvikling af dygtige håndboldspillere, og her hersker en god trænings- og klubkultur med en imponerende lokal opbakning på både Thy og Mors, især fra frivillige, sponsorer, Bette Balkan mm. Mors-Thy Håndbold har været noget særligt og unikt for mig, og jeg er glad for at slutte min håndboldkarriere her, siger Stefan Nielsen.