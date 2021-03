Veteran kommer med stor opsang til White Hawks: Det er uacceptabelt i årets vigtigste kamp

ISHOCKEY:Den første kamp i Metal Ligaens kvartfinaleserie mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy blev en til glemmebogen for nordjyderne.

Esbjerg var dominerende i størstedelen af de første to perioder. Derfor skulle White Hawks bestige noget af et bjerg i tredje periode, da de efter 40 minutter var nede med 3-0.

- Vi hang efter overalt på isen i de første to perioder. Vi gav alt for meget initiativ og for meget plads i egen zone, og det blev vi straffet for, lyder det fra White Hawks-backen Rasmus Søndergaard.

Selvom frederikshavnernes spil blev bedre i sidste tredjedel af kampen, kom de aldrig tæt på at true hjemmeholdet.

- Det er simpelthen fuldstændig uacceptabelt, at vi ikke var der i sådan en kamp. Det er årets hidtil vigtigste kamp, og så leverede vi så jammerlig en indsats, lyder det fra en tydeligt irriteret Rasmus Søndergaard, som ikke var færdig med at give sig selv og holdet en opsang.

- Vi må kigge hinanden dybt i øjnene, for vi skal finde en helt anden tone frem, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger i den her kvartfinale.

Rasmus Søndergaard ser dog stadig gode muligheder i serien, hvis holdet kan finde det niveau frem, som de præsterede kort før slutspillet.

- Jeg synes ikke, at vores chancer har ændret sig markant. Der er forhåbenligt mange kampe endnu, men vi er selvfølgelig presset til at vinde søndag, siger backen.

Frederikshavn White Hawks og Rasmus Søndergaard kan finde trøst i, at de i deres seneste kvartfinaleserie for to sæsoner siden var nede med 2-0 i kampe til netop Esbjerg Energy, men efter syv kampe alligevel var klar til semifinalen.