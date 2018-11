VFF-formands søn scorer kassen - se hvad han tjener

FODBOLD: Jacob Andersen, der er bestyrelsesformand i superligaklubben Vendsyssel FF, har en særdeles talentfuld søn. Joachim Andersen, der er fast mand på det danske U21-landshold i fodbold, har forlænger sin kontrakt med italienske Sampdoria.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det berettes, at parterne nu har kontrakt med hinanden frem til juni 2022.

Flere medier fortæller, at den 22-årige forsvarer er sikret en årsløn på 13,5 millioner kroner. Sampdoria har formentlig åbnet for lønposen, fordi der var interesse for Joachim Andersen fra klubber som Tottenham og Inter.

Joachim Andersen kom til Sampdoria i 2017 fra hollandske Twente, og forsvarsspilleren er i denne sæson noteret for spilletid i samtlige kampe i Serie A for Sampdoria, mens han også har spillet en pokalkamp for det italienske hold.

Kontraktforlængelsen bekræftes også i en pressemeddelelse fra kommunikationsfirmaet Geelmuyden Kiese.

Nyder trænerens tillid

- Jeg er rigtig glad for at være i Sampdoria, hvor jeg føler, at jeg hele tiden udvikler mig. Og med kontraktforlængelsen kommer der ro på efter nogle uger med masser af spekulationer.

- Jeg nyder at have trænerens tillid, og den nye kontrakt viser da også, at klubben virkelig tror på mig. Nu ser jeg frem til at udvikle mig endnu mere som spiller i Serie A, som virkelig er en liga på vej frem, citeres Joachim Andersen for i pressemeddelelsen.

I alt har han spillet 20 kampe for klubben siden skiftet fra Twente.

Han har tidligere været en del af FC Midtjyllands ungdomsafdeling, indtil han skiftede til hollandsk fodbold i 2013 og fik debut i Æresdivisionen som 18-årig.

Sampdoria ligger nummer 11 i Serie A med 15 point i 11 kampe. /ritzau/