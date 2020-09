VFF forstærker staben: Ove Christensen er tilbage i Vendsyssel

FODBOLD:Tirsdag var et velkendt ansigt tilbage på Nord Energi Arena, da Vendsyssel FF hjemme tog imod Hobro IK i 1. division.

Ove Christensen sad nemlig blandt tilskuerne og tog masser af noter, og selvom det absolut ikke er et særsyn at se den garvede fodboldtræner på et stadion, så var der en særlig årsag til det i denne omgang.

Vendsyssel FF har nemlig indgået en aftale med den tidligere cheftræner i klubben om at blive Head of Scouting.

- Ja, det er jo det, det hedder så fint i dag. Men han får en primærrolle inden for scouting i vores klub. Det er et af de steder, hvor vi gerne vil opgradere, og med vores nye ejere i Core Sports Capital får vi et meget internationalt udsyn på nogen ting, hvor Ove så skal være mere nationalt forankret, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

- Men det kan også betyde, at han får nogle opgaver, hvor han for eksempel skal kigge på nogle spillere på Wyscout (database over professionelle fodboldspillere, red.), men generelt skal han mere have øje for de danske spillere. Han er jo en mand meget stor erfaring og et meget stort netværk, og samtidig har han jo også erfaring fra lige præcis det her niveau. Han har ført fundet gode spillere til Vendsyssel og også spillere, der er kommet videre fra klubben, siger Lasse Stensgaard.

Ove Christensen har i to omgange været cheftræner i den nordjyske klub, som han senest forlod i 2016. Tidligere har han været træner i klubber som AGF, Viborg, Vejle og Randers, mens han senest har været tilknyttet Silkeborg KFUM.

- For os var det vigtigt at få en mand ind, der har en trænerbaggrund, så vi kan have nogle rigtige fodbolddiskussioner om de enkelte spillere. En højre back er jo ikke bare en højre back. Og samtidig vil vi gerne dedikere vores scouting, så vi tænker ikke bare ét men to vinduer fremad, siger Lasse Stensgaard.

Og han får samtidig en erfaren sparringsparter, hvilket allerede var tydeligt under tirsdagens kamp.

- Det er jo helt bestemt en bonus. Han får løn for scouting-delen, men der er da ingen tvivl om, at det er positivt at få en mand ind med hans erfaring, som man lige kan slå på tråden til en gang imellem, siger Lasse Stensgaard.