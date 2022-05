VFF-helt sikrede fire matchbolde

HJØRRING:Tiemoko Konaté leverede varen, da det var mest påkrævet. Vendsyssel FF-profilen scorede ikke bare et eller to men hele tre mål i 4-1-sejren over Jammerbugt FC.

Kantspilleren var rykket fra venstre side til højre, og det var det udgangspunkt, at han scorede sit første mål i meget lang tid, da han bragte Vendsyssel FF foran efter syv minutters spil i søndagens kamp.

- Det var en kæmpe lettelse for os alle sammen, at vi vandt den her kamp, og for mig personligt var det en kæmpe lettelse og glæde, da jeg fik scoret. Jeg har gået nu i næsten tre måneder uden at score, så det betød meget for mig at få scoret, siger Konaté, der dog ikke var færdig efter sin første scoring.

Det blev også til mål til 2-1 og 3-1 fra den hurtige kantspiller.

- Det er vigtigt for alle offensive spillere at få fornemmelsen af, at du kan score mål, så da jeg først havde fået den fornemmelse kom det andet og det tredje mål lidt lettere, siger Tiemoko Konaté, der også roser Jammerbugt for god modstand.

- Vi gik lidt ned i tempo efter vores første mål, og så var Jammerbugt der. De fik selvtillid og spillede godt i første halvleg. Men i anden halvleg fik vi lukket bedre ned. Vi spillede i et lidt højere tempo, og det kunne de ikke følge med i, konstaterer Konaté.

Med sejren kom Vendsyssel FF et stort skridt nærmere en ny sæson i NordicBet Ligaen. Der er nu ni og 10 point ned til holdene under stregen med fire kampe tilbage.

- Det betyder meget. Sidste år kæmpede vi meget med nedrykning. I år er vi meget bedre og burde ikke kæmpe om den slags, men det her er fodbold. Den her sejr betyder dog meget for os i forhold til de sidste kampe, siger Tiemoko Konaté.

Det var ikke kun dagens mand i skysovs, der var lettet. Det samme var Vendsyssel-træner Henrik Pedersen. Han havde dog ikke været helt tilfreds undervejs.

- Jeg var sur i pausen. Temaet har hele ugen været energi, og det havde vi ikke efter vores 1-0-scoring. Det er Jammerbugt, der er bedst i den del af kampen. Vi rettede lidt til i vores pres og positioner, og det skabte noget energi, siger Henrik Pedersen, der havde ændret formation til søndagens kamp, så man havde fire mand i bagkæden.

- Vi har været stærk defensivt, men offensivt har vi manglet noget. Derfor havde vi ændret lidt, og det så ud til at virke. Specielt i anden halvleg, siger Henrik Pedersen, der havde taget sin ældste søn på armen, da der skulle synges sejrssang.

- Han blev lidt skræmt over lydniveauet, så det er bare et tegn på, at vi må vinde nogle flere kampe, så han kan vænne sig til den slags, siger Henrik Pedersen, der er med på, at Vendsyssel har spillet sig i en god position med sejren.

- Man kan godt sige, at det her i hvert fald er en matchbold, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF - Jammerbugt FC 4-1 Fodbold, NordicBet Ligaen, kvalifikationsspil

Mål: 1-0 Tiemoko Konate (8. minut), 1-1 Sekoua Bangoura (23. minut), 2-1 Tiemoko Konate (75. minut), 3-1 Tiemoko Konate (89. minut), 4-1 Lucas Jensen (90. minu)

Vendsyssels hold (4-3-1-2): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen (Rune Frantsen, 78. minut), Daniel Mortensen (Tobias Damsgaard, 53. minut), Mads Greve, Thomas Oude Kotte - Zander Hyltoft, Mikkel Wohlgemuth (Jeppe Pedersen, 79. minut), Parfait Bizoza (Jelle van der Heyden, 65. minut) - Lucas Jensen - Wessam Abou Ali (Ronnie Schwartz, 65. minut), Tiemoko Konate.

Jammerbugts hold (3-4-1-2): Pape Ndianye - Moussa Kamara (Emmanuel Kulego, 83. minut), Ryan Senhadji, Maroine Mihoubi - Alya Toure, Farid Ikene, Diogo Pimentel (Leonel Gomes, 83. minut), Emil Nielsen - Omar Natami - Ahmed Gero, Sekoua Bangoura.

Advarsler: Mads Greve (13. minut), Thomas Christiansen (33. minut), Maroine Mihoubi (38. minut), Moussa Kamara (79. minut)

Tilskuere: 701 VIS MERE

Vendsyssel FF - Jammerbugt FC