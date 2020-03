VFF må undvære profil mod HB Køge: Konaté ude med karantæne

FODBOLD:NordicBet-ligaen er for alvor skudt i gang igen, og efter en fremragende start på forårssæsonen for Vendsyssel FF, der i søndags vandt 2-0 over FC Roskilde, går turen nu øst på, hvor de i aften skal møde ligaens nummer otte, HB Køge, på udebane.

Ifølge cheftræner Johnny Mølby er det en noget anderledes modstander, de står overfor fredag, hvor det særligt er HB Køges hurtighed, de har haft fokus på.

- Der venter en anden opgave mod et hold, som kommer til at stille os i nogle andre problemstillinger i vores defensiv. HB Køge er et hold, der har en god blanding af noget ungdom og rutine, og så har de rigtig meget fart i holdet, som vi skal prøve at forholde os til, men jeg tror, at det bliver en rigtig god kamp, fortæller Johnny Mølby.

Kampen bliver dog uden den store offensive midtbanespiller Tiémoko Konaté, da han i søndagens kamp mod FC Roskilde fik et gult kort og dermed en karantæne til aftenens opgør. Selvom det er ærgerligt, er det ikke noget, Johnny Mølby kommer til at ligge søvnløs over.

- Vi er godt dækket ind på den position, så det fylder ikke så meget for mig. Det tror jeg på, at vi nok skal være i stand til at løse, siger han.

På skadesfronten begynder det også at lysne hos det nordjyske mandskab.

- Kaltoft (Andreas, red.) er tilbage i truppen, og har trænet med her de sidste par dage. Hjort (Jakob, red.) er også begyndt at træne med og nærmer sig, og Ali (Messaoud, red) har også trænet med, siger Johnny Mølby.

Kampen spilles kl. 19 i Køge Idrætspark.