VFF-profil nærmer sig comeback

VRÅ:Han har glimret ved sit fravær hele foråret, men nu lysner det for Lasse Steffensen, der har været ude med et træthedsbrud i sin ene fod. Under en løbetur i vinterpausen gik det galt for den høje angriber, og siden har han kæmpet for at komme tilbage - i første omgang på træningsbanen.

- Lige nu er jeg i stand til at løbe igen, og det er da et fremskridt. Jeg er glad for, at jeg kan se, at det går den rigtige vej, for selvom tålmodighed har været en dyd, så var jeg nået til et punkt, hvor tålmodigheden var ved at slippe op, og det har gjort mig meget frustreret siger Lasse Steffensen.

Han er tæt på at kunne komme i kamp igen, men lørdagens hjemmekamp mod Hobro bliver ikke med Lasse Steffensen på græs.

- Det ville nok være at stramme den, for jeg er stadig et par uger fra at kunne gøre comeback, siger den målfarlige angriber.

I stedet må han tage plads på tribunen, og se til, mens Vendsyssel skal forsøge at revanchere forrige rundes nederlag til Jammerbugt FC.

- Jeg er optimistisk. Set udefra har vi haft en virkelig god træningsuge, så det skal vi ind og have omsat i kampen.