VFF-raket: - I første omgang handler det om top seks

VRÅ:Fire point i de to seneste kampe mod 1. divisions top, superliganedrykkere og storfavoritter til at rykke op igen giver tro på, at Vendsyssel FF kan lege med i den sjove ende af tabellen.

17 point efter 10 kampe rækker dog kun til en øjeblikkelig sjetteplads, men der er ikke langt op til de to oprykningspladser, som indtages af Vejle og Hvidovre.

- De to kampe mod nedrykkerne fra Superligaen, og manges favoritter til at rykke op, er nogle vi skal bygge videre på. Det skal give os noget tro til de kommende kampe, og så skal vi huske, at vi ikke skal tage let på noget som helst. Vi skal undgå de udfald, som vi har haft undervejs, siger Carl Lange.

Den hurtige Vendsyssel-spiller er trods københavnske rødder nordjysk af sind, når det gælder fremtoning og udmeldinger om ambitioner for denne sæson. Trods en lovende stime er der ingen store armbevægelser hos Lange.

- Først og fremmest handler det om at komme i top seks. Det er der mange hold, der har som delmål. Hvis det lykkes, så tror jeg vi har mindst ligeså gode muligheder som de andre hold i top seks for at rykke op. Det virker til at være en mere tæt række end som så, siger Carl Lange.

I bestræbelserne på at kunne spille med i top seks, når grundspillet er spillet til ende, er lørdagens kamp mod FC Helsingør meget definerende for Vendsyssel FF, da en sejr kan være med til at sende vendelboerne i retning af en oprykningsstrid, mens et nederlag omvendt vil kaste Vendsyssel ud i et hundeslagsmål med HB Køge om den sjette og sidste plads i top seks. FC Helsingør er trods uro og kaotiske tilstande inde i en meget stærk stime af kampe. Inden den seneste kamp mod Næstved, som blev tabt, havde nordsjællænderne vundet fem kampe på stribe.

- Det er et teknisk stærkt hold, der blandt andet kan være meget farlig på omstillinger. Der er gode spillere på alle positioner. Jeg er ret sikker på, at det bliver måden, vi kommer ud til kampen, der bliver afgørende for vores mulighed for at vinde kampen. Det handler om at få bragt den rette intensitet i kampen fra start. Det bliver også afgørende, at vi kommer godt ind i vores presspil og dueller fra kampens begyndelse, siger Carl Lange.

Indgående kendskab

Han kender om nogen FC Helsingør, da han netop skiftede fra "Kronborgs sønner" til Vendsyssel i sommerens transfervindue.

- Jeg har aldrig prøvet at skulle møde et tidligere hold, som jeg skal nu. Det bliver da sjovt, da jeg kender alle spillerne fra Helsingør indgående. Jeg kender jo både spillernes individuelle styrker og holdets overordnede ideer, så det er da noget, som jeg gerne vil lave til en fordel for os og mig selv, siger Carl Lange.

Carl Lange gør sig bedst på en af de to kanter, men i Vendsyssel er han også blevet brugt som central midtbanespiller. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Sidste sæson var han tæt på at rykke op i Superligaen sammen med FC Helsingør, men da det glippede var der for så vidt opbrud i klubben, der sagde farvel til flere nøglespillere og nøglepersoner i ledelsen, inden det endte med et ejerskifte. Nu er Lange landet i Nordjylland - nærmere bestemt Aalborg, hvor han har slået sig ned.

- Jeg har fundet en fin lejlighed i Aalborg og er faldet godt til der. Folkene her i klubben har taget godt mod mig, og jeg har fået godt med spilletid, så det har været en meget positiv begyndelse her i Vendsyssel. Jeg håber på at kunne hjælpe klubben til at opnå sine målsætninger om at spille med om oprykning til Superligaen på sigt, men lige nu og her handler det om at vinde nogle fodboldkampe, så vi kan komme i top seks, siger Carl Lange.

Der er kampstart på Energi Nord Arena lørdag klokken 14.