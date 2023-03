VFF skal ud af vadested: Vi må stile efter tredjeplads

VRÅ:Lige nu nyder Vendsyssels 1. divisionstrup et par fridage, men når spillerne møder ind mandag, vil de blive mødt af en evaluering af de fem første kamp. Uden at kende analysen i alle detaljer, så kan man roligt konstatere, at det vil være en evaluering, der skriger; plads til forbedring.

- Vi har ikke været skarpe nok i de seneste kampe. Samlet set er det heller ikke godt nok, at vi har tabt fire ud af fem kampe i foråret, siger Henrik Pedersen.

Glæden over at have sikret sig adgang til oprykningsspillet er blegnet lidt i forlængelse af de seneste resultater, hvor Vendsyssel FF er kommet til kort mod Vejle, Sønderjyske og senest Hvidovre.

- Vi er rigtig glade for at være kommet med i top seks. Næste målsætning var, at det skulle være realistisk at spille med om oprykningen. Vi har hele tiden vidst, at alt skulle gå op i en højere enhed, og det er ikke helt blevet tilfældet. Vi har selv smidt det væk i de sidste tre kampe, siger Henrik Pedersen.

- Derfor sidder vi lige nu og sammenligner statistik fra før jul med statistik fra de fem kampe her i foråret. Vi skal finde ud af, hvad det er, vi har manglet på bundlinjen. Vi har lavet nogle graverende fejl, men vi skal også være helt klare på, hvad vi ellers har manglet i vores spil, så derfor er vi gået i gang med det her arbejde, siger Henrik Pedersen.

Inden forårets kampe var der en ambition om at spille med om oprykningen. Det var ikke noget, Vendsyssel FF selv gik ud og talte højt om, men ambitionen var helt sikkert tilstede. Den ambition blev ikke styrket i januars transfervindue, da man ikke helt fik hentet de spillere ind, som man havde håbet på.

- Lige nu er første mål, at vi skal slutte nummer tre, for det vil være forkert at snakke om oprykning lige nu. Det er vi simpelthen for langt væk til, siger Henrik Pedersen.

- Vi skal ud at vinde nogle kampe, så vi kan komme ud af det vadested, vi står i lige nu. Vi har langt op til de øverste to pladser, men vi skal først og fremmest ud at vise, at vi kan vinde over de bedste. Det ligger der en klar plan for på mandag, siger Henrik Pedersen.