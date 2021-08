VFF-spillere trods nederlag: Det var vores bedste præstation i denne sæson

FODBOLD:Der stod 1-2 på måltavlen, da kampen mellem Vendsyssel FF og AC Horsens blev fløjtet af, men nederlaget til trods var der positive tegn at spore hos vendelboerne.

Der var bred enighed blandt spillere og trænerstab i Vendsyssel FF om, at torsdagens hjemmekamp mod AC Horsens havde kastet sæsons hidtil bedste præstation af sig. Det store altoverskyggende tema efter kampen var imidlertid også, at man ikke havde fået point ud af de mange anstrengelser.

Nu er der ikke noget, der hedder fortjent eller ufortjent i fodboldens univers, men Vendsyssel-spillerne gav alt, hvad de havde i en kamp, som marginalt endte med at vippe til AC Horsens’ fordel.

En af kampens hovedpersoner var Lasse Steffensen. Den lange angriber var involveret i stort set samtlige nøglesituationer i første halvleg.

Først var han afsender på en kæmpe brændt chance ved stillingen 0-0. Siden så han ikke så heldig ud, da AC Horsens kom foran med 1-0 efter en situation, hvor Lasse Steffensen ikke fik clearet et lumsk indlæg, der i stedet ramte Casper Tengstedt og gik i mål. Det tredje nøglemoment fra første halvleg var Lasse Steffensens udligning til 1-1.

- Jeg lukkede bare øjnene og bankede til bolden. Den kom perfekt til mit venstreben, så der var ikke så meget betænkningstid, siger angriberen, der var træt af, at han og holdkammeraterne ikke fik point ud af anstrengelserne.

- Det her er klart vores bedste præstation i denne sæson, så det giver noget optimisme, men det er irriterende, at vi ikke fik point med. For det kunne vi ligeså godt have fået. AC Horsens var en sjælden gæst i vores felt i anden halvleg, og så fik de alligevel scoret, siger Lasse Steffensen.

Her scorer Thor Lange til 2-1 for AC Horsens.

Anfører Mikkel Wohlgemuth var langt hen ad vejen enig med Steffensen. Han vælger også at fokusere på det positive trods nederlaget.

- Fysisk så det godt ud i dag. Vi matchede Horsens godt i dag. Kampen burde være endt uafgjort. Vi burde have scoret en mere. Jeg hæfter mig ved, at vores presspil begynder at sidde der. Vores tempo i spillet begynder at være bedre. Vi spiller flere fremadrettede afleveringer. Derfor er det også sindssygt frustrerende, at vi ikke fik point ud af kampen, siger Mikkel Wohlgemuth.

Han er helt med på, at godt spil og positive takter ikke kommer til at gøre det alene i længden. Der skal point på kontoen.

- Vi ved godt, det handler om point, og vi ved godt, at vi ikke får point ud af at stå og snakke om, hvor godt vi føler, vi har spillet, men vi kan bruge den her præstation i det videre arbejde, fordi vi har vist, at det er et fedt og spændende koncept, som vi er ved at køre ind, og når det sidder der, så bliver vi gode, siger Mikkel Wohlgemuth.