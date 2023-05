VFF-topscorer leverede vigtig scoring i sommersejr

NÆSTVED:Inden kampen lignede søndagens opgør mellem Næstved og Vendsyssel FF lignede kampen en kandidat til titlen som årets mest ligegyldige fodboldkamp. Ingen af de to hold har noget som helst af betydning at spille for.

Bedømt ud fra Vendsyssels opstilling var der også godt eksperimenterende opstilling i den for træner Henrik Pedersen. Han havde fundet plads til spillere som Thomas Christiansen, Mattias Jakobsen, Anton Søjberg og Oscar Buch, der normalt befinder sig på bænken.

Næstved havde også ladet et par normale profiler sidde over. Desuden var begge hold ramt af karantæner. For Vendsyssels vedkommende var det Tobias Anker og Lasse Steffensen, der havde en ufrivillig fridag.

Til gengæld var Wessam Abou Ali med hos Vendsyssel, og han gjorde sin indflydelse gældende. Efter seks kampe uden scoringer fik Wessam Abou Ali afsluttet sin måltørke, da han efter en halv times spil udlignede til 1-1 for Vendsyssel FF i det, der var en meget levende kamp.

Næstved havde bragt sig foran ved Frederik Christensen, men Vendsyssels udligning var helt efter spil og chancer, da der var tale om en åben slagudveksling, hvor begge hold havde betydeligt nemmere ved at finde første gear end bakgearet.

Også efter pausen var der mange chancer i begge ender. Souheib Dhaflaoui bragte Næstved på 2-1 kort efter pausen, men Mattias Jakobsen udlignede med sit første officielle mål for Vendsyssel FF blot fire minutter senere.

Kampen fik lidt karakter af en sommerkamp. Dels på grund af det gode vejr, men også på grund af et stort antal chancer i begge ender af banen. Mads Agger fik den største chance til Næstved, da han kom helt alene igennem og ramte stolpen. Minuttet efter var det dog Vendsyssels Lucas Jensen matchvinder, da han scorede til 3-2 med låret.

Et indlæg fra Konate blev mere eller mindre elegant sendt i mål af Lucas Jensen. Men tilbage til Wessam Abou Ali, der med sin scoring var kampens største vinder. Målet kan nemlig vise sig at have afgørende værdi for Abou Ali, der gerne vil videre til en udenlandsk klub til sommer. Hvis det skal blive tilfældet vil en stærk afslutning på sæsonen helt sikkert øge den mulighed markant.

Med sejren ligger Vendsyssel FF billet ind på fjerdepladsen i oprykningsspillet. VFF har 43 point, mens Næstved har 39 og Helsingør 41.