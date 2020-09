VFF-træner efter kollaps: Vores defensiv var ikke på seniorniveau

FODBOLD:Vendsyssel FF fik den værst tænkelige start på en svær sæson i 1. division, da holdet ikke bare tabte, men fik en regulær snitter på udebane mod Fremad Amager.

- Jeg tror, jeg sagde U12 til spillerne efter kampen, men det kan godt være, jeg skulle være gået endnu længere ned i alder. Vores defensiv var i hvert fald ikke på seniorniveau, lyder det fra en naturligt skuffet træner, Lasse Stensgaard.

- Og det er ikke for at hænge stoppere eller keepere ud. Defensiven er en holdpræstation, og der fejlede vi simpelthen i dag. Det var vanvittigt ringe for at sige det på nordjysk, siger han.

Hjemmeholdet tog føringen på et direkte frispark, men kort efter fik Vendsyssel en gylden chance for at udligne. Men Ali Messaoud brændte et straffespark begået mod Tiemoko Konaté.

Kampfakta Mål: 1-0 Reda Rabei (11. minut), 2-0 Kristoffer Munksgaard (35. minut), 3-0 Emmanuel Toku (40. minut), 4-0 Kristoffer Munksgaard (77. minut), 5-0 Olakunle Olusegun (78. minut), 6-0 Olakunle Olusegun (89. minut) Opstilling Vendsyssel (4-5-1): Kevin Ray Mendoza - Tobias Damsgaard, Andreas Bærtelsen, Andreas Kaltoft, Henri Järvelaid - Tiemoko Konaté, Zander Hyltoft, Jelle van der Heyden, Tobias Christensen, Ali Messaoud - Mikkel Agger

- Nu vil jeg ikke sidde og spå alt for meget med en krystalkugle om, hvordan det kunne være gået, efter vi har tabt 6-0. Men selvfølgelig kunnet mål da have gjort en forskel. Men det er ikke der mit fokus er lige nu. Vi skal simpelthen være bedre til at stå imod. Det kan godt være, at spillet ikke fungerer, men så skal vi være standhaftige bagude. Jeg forventer både op og nedture, for sådan er det, når man starter noget nyt, siger han.

Allerede tirsdag aften skal holdet i aktion igen i det vigtige lokalopgør mod Hobro.

- Så vi har to meget vigtige dage foran os, hvor vi skal arbejde med det her. Og det gælder naturligvis også offensiven, for er vi bedre der, så skal vi ikke forsvare os så meget, siger han.