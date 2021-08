VFF-træner er fortrøstningsfuld trods endnu et pointtab: - Stammen er på plads

FODBOLD:Det var et flyvende Vendsyssel-hold, som kom ud til søndagens NordicBet Liga-kamp mod FC Fredericia.

Der skulle ikke gå mere end tre minutter, før Mikkel Wohlgemuth stangede vendelboerne i front, hvilket er femte gang i sæsonen, at Vendsyssel scorer kampens første mål. På trods af de mange stærke starter, så er Vendsyssel stadig uden sejr efter sæsonens seks ligakampe.

- Ved deres mål fokuserede vi for meget på, at deres målmand lå ned i situationen, og det er ikke godt nok. Det var ikke noget fysisk, som gjorde, at vi smed det væk. Jeg synes, at vi var i kontrol gennem hele kampen.

- De har nogle sporadiske omstillinger, mens det er os, der styrer kampen. De fik nogle fine muligheder til sidst, men jeg synes, at vi var dygtige defensivt, lyder det fra holdets cheftræner Henrik Pedersen.

Vendsyssel er som skrevet stadig uden sejr, men har tilspillet sig fire point via uafgjorte kampe. Cheftræneren er ikke nervøs for, at de mange point, som de indtil videre har smidt væk, er et udtryk for et mentalt underskud.

- Jeg er nærmere irriteret. Vi er i gang med at bygge noget nyt op, så det giver god mening, at vi starten har nogle fysiske og spillemæssige ting, som vi halter på.

- Det er tydeligt, at vi er blevet gode til at forsvare målet. Til gengæld mangler vi timing i det høje pres, og det hænger sammen med, at vi skal have mere intensitet i vores spil. Offensivt har vi også fortsat meget at arbejde med, hvor vi skal få mere power og bedre relationer for at bryde gennem så stærkt et hold som Fredericia. Men jeg synes helt klart, at vi har fået stammen på plads, siger Henrik Pedersen.

Kort før søndagens kamp blev midtbanespilleren Lucas Jensen, der seneste spillede i klubben fra 2017-2019, præsenteret. En transfer som gik overraskende hurtigt for den nye Vendsyssel-spiller, da han så sent som lørdag trænede med superligatruppen i Vejle.

- Det gik hurtigere, end jeg lige havde regnet med, og det gjorde mit comeback i Vendsyssel-trøjen sådan set også. Det er dejligt at være tilbage i Vendyssel. Jeg havde to gode år heroppe, lyder det fra Lucas Jensen, som blev skiftet ind efter en halv time på grund af en skulderskade til Terence Baya.

Cheftræner Henrik Pedersen er også glad for holdets nye erhvervelse, da Lucas Jensen kommer med noget af det, som Vendsyssel mangler i den offensive del af spillet.

- Vi har hentet Panos (Panagiotis Armenakas, red.), som er god i mellemrummene og til at bryde modstanderens sidste linje. I Diego (Montiel, red.) har vi fået en spiller, der er stærk med bolden, mens Lucas er den, som skal løbe for de andre. Han tager nogle fremragende dybdeløb, men er også stærkt i mand-mod-mand-situationer. Så det er en spiller, jeg er glad for at få ind i truppen, fortæller Henrik Pedersen.