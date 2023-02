VFF-træner er ligeglad med top seks: Det er noget andet, der tæller

HJØRRING:Henrik Pedersen var egentlig syg, og det normalt så fyrrige temperament kom også kun til udtryk i små glimt i sejren over Næstved. Normalt ville han have været helt oppe at ringe i de fleste af kampens 90 minutter, men dels på grund af sygdom og dels på grund af en fin præstation fra sine spillere, var der ikke grund til at råbe alt for meget for Henrik Pedersen.

- Vi spillede en voksenkamp. Vi var gode til at udnytte medvinden og de svære betingelser. Da vi først fik greb om spillet, så dominerede vi, mens de fik sporadiske chancer. På bolden var vi også dygtige til at spille os frem til noget, selvom det var svært, siger Henrik Pedersen.

Der var mange præstationer at rose. Anker og Greve var suverænt spillende i forsvaret, mens Konate og Lange stod for det chanceskabende og ekstraordinære. Unge Mattias Jakobsen fik alle til at glemme Mpindis fravær. Endelig var der Wessam Abou Ali, der fik scoret to mål efter en skidt start på kampen, da han brændte en stor chance.

- Jeg var lige hurtigt tilbage til Hobro-kampen. Det blev dog noget helt andet. Jeg må bare sige, at de to mål, som Wessam laver i dag, viser, at han har rykket sig som menneske rent mentalt. Han lod sig ikke slå ud af den chance, han startede med at brænde. Det er stærkt, siger Henrik Pedersen, der med sejren kan koncentrere sig om at fange Hvidovre på andenpladsen.

- Hvis vi havde tabt eller have fået et point, så havde der ikke været så langt ned til nummer syv. Nu har vi otte point ned til nummer syv, og vi er på tredjepladsen for første gang i sæsonen, så det giver tro på, at det vi gør altså er det rigtige, siger Henrik Pedersen.

Han har mest af alt fokus på, at indsatsen mod Næstved ligner det indtryk, som Vendsyssel gav i de første træningskampe frem mod sæsonen.

- Med tre kampe igen af grundspillet er vi jo matematisk meget tæt på top seks. Det er dog ikke noget, vi lige nu har så stort fokus på. Vi har et kampprorgram, hvor vi i de kommende kampe skal møde nogle af de bedste hold i rækken, så vi er sådan set allerede i gang med at spille afgørende kampe. Det giver dog mod på mere, når vi kan se, at vores pre-season var et rigtigt fingerpeg om vores formåen, siger Henrik Pedersen.