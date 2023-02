VFF-træner: Jeg skal finde mine drenge igen

VRÅ:Det var tæt på en mareridtsagtig indledning på forårets turneringskampe, da Vendsyssel FF i forårspremieren måtte se sig besejret med 3-1 i Hobro.

Efterfølgende var cheftræner Henrik Pedersen ikke videre tilfreds med indsatsen, og det er han stadig ikke her en uge efter. Derfor forventer han at se nogle helt andre takter fra sine spillere i lørdagens hjemmekamp mod Næstved.

- Jeg skal ud at finde mine drenge igen, for de var væk i Hobro, konstaterer Henrik Pedersen.

- Vi havde slet ikke det fornødne tempo i hverken boldomgang eller presintensitet. Hobro spillede en god første halvleg, hvor de i snit havde 12 afleveringer, inden vi fik sat et pres ind, og det er alt for mange. I anden halvleg var det tal nede på tre, men det var bare ikke godt nok, siger Henrik Pedersen.

Nu venter Næstved i en kamp, som skal kaste point af sig.

- Det er en kvalitetsmodstander. Næstved er et af de mest tydelige hold i rækken. De spiller meget afklaret og har flere strenge at spille på, så jeg forventer, at vi ser en kamp, hvor duellen om overtaget på midtbanen bliver afgørende. Det er nemlig to hold, der begge gerne vil spille og dominere på bolden, siger VFF-træneren.

Han må undvære assistenttræner Ali Messaoud, der brokkede sig til et rødt kort i Hobro. Til gengæld er Emil Nielsen og Tiemoko Konate med igen efter karantæne.