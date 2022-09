VFF-træner revser sine spillere efter mindre blamage

NÆSTVED:Der har været mange middelmådige og decideret dårlige præstationer i tiden med Henrik Pedersen som træner i Vendsyssel FF. Sidste sæson var meget svingende i kvalitet fra vendelboerne, der havde nogle store udfald undervejs.

Derfor siger det også en del, når Henrik Pedersen banker søndagens indsats i 0-3-nederlaget i Næstved, helt ned på en sidsteplads.

- Det er med afstand den dårligste præstation i min tid som træner i Vendsyssel FF. Det handler ikke om taktik eller teknik. Det handler ganske enkelt om, at vi ikke var tilstede. Det var ikke i orden, siger Henrik Pedersen.

- Vores indsats var uden sult og engagement. Det rammer mig, fordi vi har været gode på de parametre i tidligere kampe. Vi skal bare en uge tilbage for at finde en helt anderledes indsats mod Hvidovre. Jeg kan ikke forstå, at vi kan have så lavt et bundniveau. Jeg har næsten ikke ord for det, siger Henrik Pedersen.

Undervejs i kampen blev det også tydeligt, at manglen på en venstrebenet venstreback som frygtet kan blive en kæmpe hæmsko for Vendsyssel FF i de kommende kampe. Henrik Pedersen var inden kampen ude at erkende, at Vendsyssel FF ikke havde gjort arbejdet godt nok i transfervinduet, da man ikke havde fået hentet de ønskede forstærkninger til forsvaret.

Næstved angreb det klogt i søndagens kamp, og Rune Frantsens højrefod havde det svært på venstreback. Han var blevet rykket over i venstre side for at prøve at finde en løsning, men i stedet for at styrke én position endte Henrik Pedersen med at svække to positioner.

Besætningen og manglen på kvalitet på visse poster er én ting, som Henrik Pedersen sikkert er helt med på, men i første omgang er det en helt anden opgave, han skal have løst.

- Vi skal simpelthen finde en måde at stabilisere vores niveau på. Det nytter ikke noget, at vi har så lavt et bundniveau. Det kan vi ikke blive tophold med, så vi skal have fundet en løsning, så vi ikke har den slags udfald, siger Henrik Pedersen, der oven i købet måtte se Wessam Abou Ali brænde et straffespark, da han bankede bolden ud af stadion kort før tid.