VFF-træner roser spillerne efter børnefejl på børnefejl: Spillerne viser karakter

FODBOLD:Der var kun spillet 12 minutter i fredagens 1. divisionskamp mod Kolding IF, før Oliver Drost havde lavet hattrick og sendt Vendsyssel ned med 3-0.

- Det ændrede simpelthen kampbilledet, at vi satte os i sådan en møgsituation. I de første 12 minutter lavede vi børnefejl på børnefejl, og det var utilgiveligt, for de blev så pivafgørende, lyder det fra holdets cheftræner Lasse Stensgaard.

Vendsyssel sad ellers solidt på spillet i den resterende del af kampen, men havde svært ved at komme frem til åbne målchancer.

Det ændrede sig markant i anden halvleg, hvor vendelboerne havde den ene oplagte målchance efter den anden.

Mikkel Agger fik efter en lille time reduceret til 1-3, og kort efter scorede han også til 2-3. Men på trods af flere store muligheder for at tage et point, så hev Kolding sejren hjem.

- Som jeg også sagde til spillerne, så kan jeg rose spillerne for deres karakter. At komme tilbage og styre kampen efter at være bagud med 3-0 kan vi bestemt tage med os.

- Vi skabte en masse chancer, og hvis vi havde fået et kryds eller en sejr, så var det heller ikke ufortjent, siger Lasse Stensgaard og fortsætter.

- Med alt det vi kom med i bagagen op til den her kamp, så kan vi godt føle, at det var manglende held, der gjorde, at vi ikke fik point. Men vi må også bare pege på os selv og sige, at det er manglende dygtighed, som endnu engang bragte os i en dårlig position.

Kolding IF - Vendsyssel FF 3-2 (3-0) Mål:1-0 Oliver Drost (4. minut), 2-0 Oliver Drost (6. minut), 3-0 Oliver Drost (12. minut), 3-1 Mikkel Agger (55. minut), 3-2 Mikkel Agger (62. minut) Advarsler: Muhammed Saracevic, Vendsyssel (14. minut), Jakob Kiilerich, Kolding IF (84. minut) VIS MERE

Vendsyssel havde forud for kampen kun scoret ni mål i 11 kampe, og Lasse Stensgaard var derfor glad for at få gang i Mikkel Agger.

- Det var super, at vi fik ham på tavlen. Han viste, at han nok skal være der, når vi skaber chancerne, og det var tilmed to rigtig fine mål, siger han.

I tabellen ser det i øjeblikket sort ud for Vendsyssel, der er placeret på 11. pladsen med otte point. Vendelboerne har tre point op til fredagens modstander, som ligger nummer 10.