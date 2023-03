"Vi håber, at din familie dør af cancer": Direktør har fået nok

AALBORG:Normalt er Aalborg Pirates-direktør Lars Laursen en meget fattet mand. Han er nærmest prototypen på en sindig nordjyde, der lader sit arbejde tale for sig.

Derfor gælder det også om at høre efter, når han en sjælden gang taler med store bogstaver. Inden tirsdagens hjemmekamp mod Rungsted Seier Capital var han vanen tro på scenen for at holde et oplæg for de mange fremmødte sponsorer, og her havde Lars Laursen et budskab, der ikke var til at misforstå.

- Vores spillere modtog en række beskeder efter 2-11-nederlaget til Rungsted, som var langt over grænsen for, hvad vi vil tolerere, siger Lars Laursen.

Han understreger i samme åndedrag, at det om noget var tilladt at være frustreret, skuffet og sur over den indsats, som Pirates-spillerne havde leveret i den første DM-kvartfinale.

- Efter sådan en kamp må du jo nærmest råbe, hvad du vil. Du må også gerne udvandre før tid. Det er også tilladt at mene, at du kunne gøre det bedre end spillerne, træneren og direktøren. Der er faktisk ikke så meget at sige fra vores side, hvis folk var skuffede og sure på os. Tro mig, vi var også selv sure, og sjældent har jeg oplevet så meget arrigskab i luften, siger Lars Laursen.

Når kæden alligevel hopper helt af, så skyldes det nogle beskeder, som spillerne modtog på forskellige SoMe-kanaler efter nederlaget.

- Når der tikker beskeder ind, som: "Vi håber, at din familie dør af cancer", så stopper det altså. Det er langt over grænsen for, hvad vi stiltiende kan tolerere, at vores spillere skal lægge øre til. Der var mange hadebeskeder efter den kamp, pointerer Lars Laursen, der går i rette med den kultur, der har bredt sig på sociale medier, hvor det efterhånden er i orden at skrive hvad som helst, hvis blot du sidder bag skærmen og leger tastaturkriger i idiotiens hellige navn.

- Vi kan se, at det er mange af de samme fans, som også bakker os op, når vi vinder, men det giver dem på ingen måde retten til at skrive sådan noget, når det ikke går, som vi håber på, siger Lars Laursen.

Nogle fans skriver fra private profiler, mens andre bliver sendt fra det, som Pirates-direktøren betegner som falske profiler, hvor man gemmer sig bag et navn, der næppe er det, man har stående i sit pas.

Her er et af mange eksempler på hadebeskeder rettet mod Aalborg Pirates-spillerne. Foto: Aalborg Pirates

- Jeg bilder mig ikke ind, at vi kan sætte en stopper for det her, for der vil altid være folk, der gør sådan noget, men jeg kan bare sige, at vi som klub ikke vil finde os i det her, og gentager det sig, så må vi se på, hvilke skridt vi kan tage, for sådan noget skal have konsekvenser, siger Lars Laursen.

- Vi kan se, at det er fans, der skriver de her beskeder til vores spillere. De skal forstå, at den slags beskeder næppe hjælper den enkelte spiller til at gøre det bedre i næste kamp. Tværtimod. Jeg fornemmer mest af alt, at spillerne bliver kede af at modtage den slags hadebeskeder. Det kan godt være, at det var slemt i 2-11-nederlaget, men folk skal også forstå, at spillerne jo gør deres bedste. Udfordringen er bare, at vi også har en modstander, som gør det samme, siger Lars Laursen.

Hadebeskeder er et udbredt fænomen rettet mod offentlige personer. Heriblandt elitesportsudøvere. AaB's Kristoffer Pallesen fortalte i november om, hvilke hadebeskeder, der havde ramt både ham og hans hustru. Det danske håndboldlandshold har også italesat den voldsomme mængde hadebeskeder, der rammer indbakken.

Aalborg Pirates spiller fredag aften den fjerde DM-kvartfinale ud mod Rungsted i en serie, som piraterne fører 2-1 i vundne kampe.