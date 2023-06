AALBORG:To af de lokale stamgæster til Vejgaard Boldspilklubs hjemmekampe sad og funderede lidt over det faktum, at klubben nu kan kalde sig divisionsklub igen. Inden lørdagens hjemmekamp mod Ringkøbing blev udsigten til divisionsstatus debatteret over en fadøl, og her fejlede fantasien ikke noget.

- Vi kan jo møde AaB i 2. division om et år, hvis det går os godt, lød konklusionen.

Amatør-princippet, der er fremherskende i VB, blev også hyldet af de to tilskuere, som uden at fornærme dem kan kategoriseres som tilhørende den rutinerede del af fodboldpublikummet. Glæden over at have et hold uden dyrt betalte spillere er vigtigt for de klubfolk, der kamp efter kamp finder vej til Soffy Road.

Netop amatørismen betyder også meget for en af klubbens profiler. For Christian Rye er amatør-ånden også en vigtig faktor i glæden over at være en del af Vejgaard Boldspilklub.

- Alle er en del af det her på grund af klubben. For mig er det også fællesskabet, der er vigtigt. Tidligere i min karriere havde jeg mest fokus på mig selv, men efter jeg skiftede til Vejgaard har det mest handlet om at hjælpe klubben og det fantastiske fællesskab, vi har. Det er noget, vi dyrker på godt og ondt her i Vejgaard, siger Christian Rye.

Flot punktum

På en for årstiden dejlig grøn græsbane kunne Vejgaard Boldspilklub lørdag tage afsked med serierækkerne. Klubbens førstehold er nemlig at finde i 3. division efter sommerferien. Statussen som divisionsklub var sikret inden kampen. Oprykningen blev fejret efter alle kunstens regler, men inden champagnepropperne kunne poppes, skulle der lige spilles en fodboldkamp mod Ringkøbing.

Christian Rye bliver en vigtig brik for Vejgaard, når klubben vender tilbage til divisionsfodbold. Foto: Torben Hansen

Den blev vundet 3-0, og kampens første målscorer var netop føromtalte Christian Rye, der som seriefodboldens svar på Luka Modric løber rundt og holder spillet godt i gang, mens der med jævne mellemrum kommer nålestiksaktioner, som er kampafgørende i positiv forstand.

Kampen blev afviklet i et tempo, der var tilpasset vejrforholdene. Omstændighederne indbød til strandtur og ikke fodboldkamp. Chancer var der ikke mange af, men efter pausen bragte Christian Rye Vejgaard på sejrskurs, da han scorede til 1-0. Senere blev der også scoret til både 2-0 og 3-0, inden guldparykker og champagnen blev fundet frem.

Plads til prioritering

Christian Rye har prøvet elitefodbold på godt og ondt. Inden Vejgaard spillede han i hedengangne Jammerbugt, hvor han oven i købet som anfører og samlingspunkt blev kastet ud i en følelsesmæssig orkan, da Klaus-Dieter Müller på forunderlig vis forvandlede en fodboldklub til et cirkus på få måneder. Nu er glæden ved at spille fodbold genoprettet, men under helt andre omstændigheder.

Den tidligere Jammerbugt, Thisted, og AaB-spiller er ikke fyldt 30 endnu, men Christian Rye har alligevel udrettet en del i sit stadig unge liv.

På sit visitkort kan han atter skrive divisionsspiller, men det er en titel, der efterhånden skal stå med småt og slet ikke som en af de øverste linjer.

Om ganske få dage kan han skifte titlen advokatfuldmægtig ud med den kortere men finere titel advokat. Den 1. juli har Christian Rye nemlig gennemført sine tre år som advokatfuldmægtig, og kan slet og ret kalde sig advokat.

I Vejgaard er det amatørismen, der er vejen frem. Foto: Torben Hansen

Den kommende arbejdstitel blev dog sekundær for to måneder siden, da Christian Rye kunne kalde sig far for første gang. Sammen med sin bedre halvdel blev han far til en lille velskabt dreng, og det har totalt vendt op og ned på Christian Ryes tilværelse.

- Det er jo bare helt fantastisk. Det er svært at beskrive, men der er pludselig nogle helt andre prioriteringer i spil. Jeg kunne godt ønske mig flere timer i døgnet, men jeg er glad for, at jeg får det hele til at hænge nogenlunde sammen, siger Christian Rye.

Familien kommer selvsagt i første række, og så er der jobbet hos Komplext Advokater tager også en stor del af de vågne timer. Fodbold er efterhånden røget langt ned ad listen.

Vejgaards førstehold har ifølge klubbens sportschef Søren Andersen aldrig været stærkere, end det er lige nu. Foto: Torben Hansen

- Jeg har en aftale med Vejgaard om, at jeg ikke behøver være der til alle træninger. Vi træner tre gange om ugen, men nogle gange er jeg der kun to gange. Sådan noget er der plads til i Vejgaard, og blandt andet derfor stortrives jeg også i klubben, siger midtbanegeneralen.

Nok er fodbold ikke længere en livsstil men blot en hobby. Der er dog nogle ting, som aldrig ændrer sig.

- Jeg elsker stadig at gå til fodbold, så når jeg er til træning eller til kamp, så giver jeg mig 100 procent. Jeg vil altid gå ind til en kamp med det mål at vinde. Det ændrer sig ikke, fordi fodbold har fået en anden rolle i mit liv, siger Christian Rye.

Fællesskab på godt og ondt

Vejgaard Boldspilklub skal efter sommerferien gøre sig i 3. division, og her skal sammenholdet for alvor stå sin prøve. Der er dog ingen tvivl om, at spillere som Christian Rye er garanter for, at klubben er bedre rustet end ved det forrige besøg i divisionsrækkerne.

Rye nævner selv fælleskab på godt og ondt. Fælleskabsfølelsen er den fremherskende hos Vejgaard, men den sætter også en begrænsning i elitært øjemed.

Efter sommerferien hedder det 3. division for Vejgaard. Foto: Torben Hansen

- Det er noget særligt, at vi har en divisionsklub, hvor der ikke er penge involveret til spillertruppen. Det giver på en eller anden måde et bedre sammenhold, men det sætter også sine sportslige begrænsninger, siger Christian Rye.

- I de andre divisionsklubber, jeg har spillet i, var vi vant til, at vi fik en stor pose penge til førsteholdet. Det er ikke tilfældet her. Det betyder, at vi skal være gode til at få mest muligt ud af lidt. Det er en svær øvelse, men det er sådan det skal være i Vejgaard. Vi skal nok klare os på sammenholdet og lysten til at kæmpe for holdkammeraterne, siger Christian Rye.