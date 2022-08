Vi livestreamer Aalborg Håndbolds sidste testkamp

HÅNDBOLD:Efter tre ugers sæsonforberedelser nærmer det sig nu alvor for Aalborg Håndbold.

Torsdag klokken 19 venter den sidste chance for at finpudse formen, når cheftræner Stefan Madsen sender sine tropper i kamp mod Skjern.

Opgøret, der spilles i Vadum, livestreamer vi her på siden - gratis for alle - med sportsjournalist Simon Ydesen og håndboldtræner Allan Heine som kommentatorer.

Aalborg Håndbold har indtil videre spillet fem testkampe med tre sejre, én uafgjort og ét nederlag til følge. Vel at mærke uden Mikkel Hansens hjælp, da verdensstjernen først tiltræder i klubben 22. august.

Tirsdag 23. august spiller holdet den første betydende kamp, når GOG venter i Super Cup-finalen, der spilles i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg.

Aalborgenserne spillede i den forgangne weekend tre kampe ved Skarpnes Invitational i Norge, som alle blev livestreamet her på nordjyske.dk. Her slog de værterne fra ØIF Arendal og Bjerringbro-Silkeborg, inden SC Magdeburg i finalen blev for stor en mundfuld.