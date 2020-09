Vi sender live fra AaB's sidste testkamp i dag

FODBOLD:Når AaB fredag 4. september tester formen en sidste gang før superligastarten, er NORDJYSKE igen klar med direkte fodbold-transmission her på siden.

Det er OB, der kommer på besøg på AaB's træningsanlæg til en duel med kampstart klokken 15.00. Opgøret er lukket for offentligheden, men som abonnent på NORDJYSKE kan du altså se kampen her. For at oprette dig som abonnent skal du klikke her.

Det er tredje træningskamp i træk med AaB, som NORDJYSKE streamer direkte. De to første kampe endte med en sejr og et nederlag.

22. august tabte aalborgenserne 1-2 til Silkeborg. Hele kampen er tilgængelig herunder:

29. august fik superligaholdet til gengæld en succesoplevelse, da Randers FC blev slået 4-3, efter at gæsterne ellers havde været foran med to mål. Hele kampen er tilgængelig herunder: