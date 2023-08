Vi viser Aalborg Håndbolds brag mod tyske Flensburg

Niklas Landin, Mikkel Hansen, Simon Hald, Henrik Møllgaard og mange andre store navne. Aalborg Håndbold har nok engang oprustet til den nye sæson, og fredag aften får du mulighed for at kigge med her på nordjyske.dk, når holdet spiller den sidste testkamp på en fyldt hjemmebane.

Modstanderen fredag 18. august er tyske Flensburg-Handewitt med Mads Mensah, Simon Pytlick, Lukas Jørgensen og mange andre kendte ansigter. Vi livestreamer her på siden for vores abonnenter med start klokken 19.25.

Sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus, Claus Jensen, kommenterer opgøret sammen med vores faste håndboldekspert, Anders Thomsen, der til daglig er cheftræner i ligaklubben Ribe-Esbjerg.

Aalborg Håndbold har forinden Flensburg-mødet spillet fem testkampe, og når fredagens opgør er slut, er det alvor for cheftræner Stefan Madsens mandskab.

