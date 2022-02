Viborg ansætter tidligere AaB-cheftræner

FODBOLD:AaB har hentet deres kommende cheftræner, Lars Friis, hos superligakonkurrenterne fra Viborg. Nu er det en tidligere AaB'er, som skal tage over for ham i den gamle domkirkeby.

Tidligere cheftræner, assistenttræner og ungdomstræner i AaB, Jacob Friis, er nemlig præsenteret som ny cheftræner i Viborg FF. Han er ifølge en pressemeddelelse fra klubben allerede ankommet til træningslejren i Alicante.

- Først og fremmest er jeg rigtig glad for at få muligheden, da jeg synes, at Viborg FF har gang i noget rigtigt interessant. Man har som klub gjort sig nogle sunde overvejelser omkring både måden at spille på og måden at drive klubben på, og det er en langtidsholdbar strategi, der tiltaler mig rigtig meget, udtaler Jacob Friis.

Han kommer fra en tjans som træner for det danske U19-kvindelandshold.

- Han kommer fra et stærkt miljø i AaB, der har givet ham en stor fodboldfaglighed, og så har han en lang baggrund som talentudvikler, hvilket også er noget, vi vægter højt. Jacob har cheftrænererfaring fra Superligaen, og ved, hvad det kræver, så vi glæder os til at få ham ombord hos os, hvor han selvfølgelig skal være med til at sætte sit præg og videreudvikle vores spillestil, udtaler sportschef Jesper Fredberg.

Lars Friis har skrevet kontrakt med AaB fra august 2022.