Viborg har ikke Kramer med til Aalborg: Her er forklaringen

AALBORG:Viborg FF skal forsøge at runde en fantastisk forårssæson af med at hjemtage en plads i Europa, når man søndag aften gæster Aalborg Portland Park.

Den midtjyske jagt på Europa bliver uden den hollandske forsvarsstyrmand Lars Kramer. Det er der sådan set ikke den store overraskelse i, for han har ikke været en del af Jacob Friis' stamme i de seneste mange kampe. Det opsigtsvækkende består i, at Kramer er helt ude af Viborg-truppen.

Lars Kramer ligner en kommende AaB-spiller. Det kunne Nordjyske allerede berette for flere uger siden, og nu lægger Viborg selv flere lodder i den skål.

- Lars Kramer er ikke en del af truppen til AaB-kampen, fordi vi jo blandt andet også har læst, hvad I har skrevet. Vi har nok set skriften på væggen, så for at beskytte Lars, så har vi valgt, at han ikke er med i truppen, siger Jacob Friis til Nordjyske.

- Vi har også valgt at holde ham helt ude af kampen, fordi vi ikke ønsker at sætte ham i en situation, hvor folk kan anfægte hans professionalisme. Vi ved, at han er en god fyr, men forestil dig, at han kommer ind i de sidste fem minutter og ender med at lave en fejl. Så vil folk begynde med alle mulige teorier, siger Jacob Friis.

Han forklarer endvidere, at den sportslige konsekvens ved at udelade Lars Kramer er til at overse, da han i forvejen ikke har været med i de seneste Viborg-kampe.

- Vi har garderinger nok til den position, og Lars har ikke været med i de seneste kampe, så rent sportsligt gør det ikke nogen forskel.

Med den melding virker det for alvor som et spørgsmål om dage, før en transferfri Lars Kramer præsenteres i AaB.