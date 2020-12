Viceanfører bliver i Jammerbugt FC

PANDRUP:Jammerbugt FC har forlænget aftalen med en af holdets defensive krumtapper. Midterforsvareren Søren V. Pedersen er også at finde i truppen, når Jammerbugt efter nytår skal følge op på et imponerende 2020, hvor holdet var ubesejret i 2. division.

- Med Søren får du en indsats, du kan bruge til noget hver evig eneste gang. Så for vores stabilitet og solide defensive udtryk er det dejligt, at vi har sikret os Søren til et vigtigt fodboldforår. Han er i en god

fodboldalder, hvor han tager større og større ansvar på og udenfor banen, og så er han med i vores anførergruppe, som vi i trænerteamet læner os op ad, siger træner Bo Zinck i en pressemeddelelse.

- Jeg følte det lidt som en selvfølge at forlænge med klubben. Det er en utrolig dejlig klub at være en del af. Med gode holdkammerater, trænere og ledere samt generelt bare menneskerne i og omkring klubben, siger forsvarsspilleren.