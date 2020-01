Victor Svendsen fører an i stor badmintonturnering i Aalborg

BADMINTON:Fra fredag og ugen er badmintonklubben abc Aalborg for første gang vært for en stor dansk eliteturnering - abc Aalborg Senior GPC.

Med undtagelse af de spillere der normalt spiller internationalt hver uge, er en stor del af den danske elite med.

I herresingle er Vendsyssel Elite Badmintons Victor Svendsen topseedet. Vendelboen er aktuelt rangeret som nummer seks på den interne danske liste.

Hos kvinderne er forhåndsfavoritten Lillerøds Irina Amalie Andersen - i øjeblikket Danmarks sjettebedste damesingle.

Hele stævnet afvikles i Aalborg Stadionhal, og der er fri entré. På åbningsdagen er der kvalifikationskampe på programmet, lørdag afvikles ottendedelsfinaler og kvartfinaler, mens programmet kulminerer søndag med semifinaler og finaler.

Grand Prix Circuit er et nyt tiltag fra Badminton Danmark, som spilles med fire indledende runder - hvor Aalborg er vært for den sidste - samt et efterfølgende finalestævne i Svendborg.