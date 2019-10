Video: Se Enevoldsen kongekasse i USA

FODBOLD:Thomas Enevoldsen har fået en flot start på sin nye fodboldtilværelse i USA, hvor han i august skiftede fra Indy Eleven i UCL-ligaen (næsthøjeste niveau) til Sacramento Republic FC i samme række.

I sæsonens første 13 kampe har den tidligere AaB-spiller nettet ni gange. Senest scoring faldt natten til torsdag, da han på flotteste vis helflugtede et langt diagonalskifte i nettet.

Se scoringen herunder:

Thomas Enevoldsens mål til 2-1 for Sacramento i det 82. minut sikrede holdet sejren over New Mexico United. Dermed indtager Sacramento en syvendeplads ud af 18 hold i UCL's såkaldte Western Conference.