Vigtig back tager endnu en tørn i Aalborg Pirates

ISHOCKEY:Det bliver igen med Victor Panelin Borg på holdet, når Aalborg Pirates fredag aften tager hul på en ny sæson i Metal Ligaen med en hjemmekamp mod Herlev.

Den svenske back har nemlig i den forløbne uge forlænget den kontrakt, der udløb efter sidste sæson.

- Vi er rigtig glade for, at Victor bliver. Han er indbegrebet af det, vi elsker i Aalborg Pirates med sine kvaliteter og lederegenskaber, siger direktør Thomas Bjuring.

Forlængelsen har dog trukket ud, fordi Victor Panelin Borg igen denne sommer har villet holde muligheden for en karriere i en større liga end den danske åben.

- Med den loyalitet og troskab, han har vist Aalborg Pirates, har han lidt længere snor end så mange andre. Vi tør også gøre det, fordi vi ved, at der skal meget til for, at Victor vælger noget andet end Aalborg. For selvfølgelig har han haft andre muligheder, siger Thomas Bjuring.