Vigtigt rygstød skal hjælpe Hobro til overraskelse mod oprykningsfavoritter

FODBOLD:To måneders sejrstørke sluttede sidste torsdag for Hobro IK, der med 1-0-sejren over Fremad Amager hentede fuld pointhøst for første gang siden 29. juli.

Det skal der følges op på, når det lørdag gælder en udekamp mod oprykningsfavoritterne fra SønderjyskE.

- Sejren over Fremad Amager har helt sikkert givet os et rygstød, fordi den kom på et meget vigtigt tidspunkt, og fordi vi fik trukket Fremad Amager med ned i bundstriden.

- Mere vil have mere, og vi kan også sagtens tage til Haderslev og overraske. Vi er ikke favoritter, men vi tror fuldt og fast på, at vi kan drille dem, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Spillemæssigt satser han på at tage meget med fra især første halvleg af kampen mod Fremad Amager.

- I første halvleg viste vi meget af det, vi gerne vil stå for. Vi lykkedes godt med vores høje pres, og vi var også gode til at få iscenesat Laurs (Skjellerup, red.) på en god måde. Sammensætningen var rigtig fin, og selv om SønderjyskE er en meget stærk modstander, vil de formationsmæssigt mange af de samme ting, så på nogle punkter er det en ret sammenlignelig opgave, siger Martin Thomsen.

Hobro har også revanche til gode, idet SønderjyskE 12. august vandt 3-0 i Hobro i de to holds første indbyrdes møde.

- Vi gjorde egentlig mange ting rigtigt, men der var kynismen til forskel. Især Emil Berggreen var skarp i den kamp, og denne gang skal vi være bedre til at udnytte vores gode perioder, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren må klare sig uden angriberen Mads Hvilsom i resten af efteråret, men derudover er truppen skadesfri.

- Simon (Jakobsen, red.), der ikke spillede sidst, er i spil til at få en rolle i kampen, og Don Deedson, der gjorde comeback mod Fremad Amager, har også fået en uge mere på træningsbanen, så det ser lovende ud.

- Det betyder også, at vi har flere muligheder for at ændre kampen fra bænken, og det kom jo os meget til gavn i sidste sæson, hvor vi var et af rækkens bedste hold til at vinde anden halvleg, siger Martin Thomsen.

Lørdagens opgør i Haderslev fløjtes i gang klokken 13.