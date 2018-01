Viktor Axelsen booker plads i kvartfinalen i Malaysia

BADMINTON: Badmintonstjernen Viktor Axelsen spillede sig torsdag frem til kvartfinalen ved Malaysia Masters.

Den danske verdensmester vandt i anden runde sikkert med 21-17 og 21-8 over indiske Sai Praneeth.

Axelsen bragte sig foran med 6-0 i første sæt, og derfor virkede opgaven hurtigt umulig for Praneeth, der aldrig var i nærheden af at true danskeren.

Samme scenarie gentog sig i andet sæt, hvor topseedede Axelsen kom foran 5-0, før inderen kom på pointtavlen.

I kvartfinalen står Viktor Axelsen over for indoneseren Jonatan Christie. De to spillere har aldrig mødt hinanden før.

Hans-Kristian Vittinghus er ligesom Axelsen fremme ved kvartfinalerne efter en sejr i tre sæt over ottendeseedede Wang Tzu Wei fra Taiwan.

Næste opgave for Vittinghus er indoneseren Anthony Sinisuka Ginting, der torsdag sendte en anden dansker hjem. Ginting besejrede således Anders Antonsen 21-14 og 21-14.

I damedouble er Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen også videre til kvartfinalerne. Det samme er Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen i herredouble.

Malaysia Masters hører ikke til blandt de største badmintonturneringer.

/ritzau/