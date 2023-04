Vild Aalborg-jubel efter opryknings-comeback

AALBORG:Håbet om oprykning til kvindernes Håndboldliga lever for EH Aalborg. Lørdag eftermiddag fuldendte de comebacket i kvalifikationsduellen mod Holstebro ved at vinde en sand gyser med 26-23 i Skansen i Nørresundby.

Efter at aalborgenserne havde tabt den første kvalifikationskamp samme sted, formåede de altså at tage to sejre på stribe over vestjyderne. Forude venter nu en afgørende duel om ligapladsen mod enten Ajax eller Skanderborg.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke var helt sikker på, at vi ville hive den hjem til slut, men vi stod virkelig sammen som hold. Det var en stor skuffelse, at vi ikke rykkede direkte op, men vi har rejst os. Nu bliver det spændende at skulle udfordre et ligahold om billetten, konstaterer Mette Brandt, der trak et stort læs med 10 scoringer i lørdagens kamp.

EH Aalborg - Holstebro 26-23 Håndbold, kvinder

Kvalifikation til Håndboldligaen

Stillinger undervejs: 0-2, 5-3, 5-7, (10-9), 13-14, 19-17, 23-20

Mål, EH Aalborg: Mette Brandt 10, Frida Høgaard 3, Emma Aagaard 3, Märta Hedenquist 3, Sofie Lassen 3, Astrid Lynnerup 2, Laura Skovhus 1, Mille EIsenhardt 1

Topscorer, Holstebro: Mathilde Troelsen 7

Udvisninger: Aalborg 1, Holstebro 1

EH Aalborg går dermed videre til den afgørende kvalifikationsduel mod taberen af Håndboldligaens nedrykningsspil VIS MERE

- Det var dejligt at brænde igennem i så vigtigt et opgør, men det er også vigtigt, at alle stempler ind nu, hvor sæsonen skal afgøres, siger topscoreren, der kom til EH Aalborg i efteråret, da ligaklubben Randers gik konkurs.

Kampen startede ekstremt nervøst for begge hold, og mængden af tekniske fejl og pressede afslutninger uden tilstrækkelig kvalitet var overvældende. Derfor var der langt mellem scoringerne i første halvleg.

På måltavlen skiftedes holdene til at have momentum og være foran med to mål. EH Aalborg sluttede dog bedst frem mod pausen ved at gå over til at spille syv mod seks. Derfor kunne hjemmeholdet gå til pause foran 10-9.

Graugaard og Brandt i fokus

Den tætte dans om den videre billet i oprykningsspillet fortsatte efter pausen, hvor gæsterne i flere omgange var foran med en enkelt scoring. I den sidste ende havde aalborgenserne dog det bedste forsvar og den bedste keeper i Johanne Graugaard.

- Hun stod virkelig godt, og det gjorde vi også i forsvaret, så de havde svært ved at få gang i deres skud fra distancen, forklarer Mette Brandt.

Hun sørgede med fem et halvt minut for, at EH Aalborg for første gang kom foran med tre mål - 23-20 - og den luft gjorde i den sidste ende forskellen.

Hvem, der nu venter på EH Aalborg, i den afgørende oprykningsduel, får de først svar på søndag, når Ajax og Skanderborg mødes i sidste runde af nedrykningsspillet i ligaen.

- Vi ved, at der normalt er stor fysisk forskel på 1. division og ligaen, så der skal vi steppe op. Men jeg vil godt gå så langt og sige, at hvis der er en sæson, hvor man har chancen for at slå et ligahold, så tror jeg, at det er i år, fastslår Mette Brandt.

Første af op til tre kvalifikationskampe spilles søndag 7. maj på udebane.