Vild dag i Nordjylland: Verdensrekord slået to gange på få timer

HANSTHOLM:De vilde vejrforhold, som hærger Danmark, skaber ikke kun problemer. I Hanstholm har blæsten givet to professionelle kitesurfere, Marteen Haeger og Joshua Emanuel, perfekte forhold til deres disciplin:

- De blev bare ved med at hoppe højere og højere i løbet af tirsdagen. De nåede til sidst op på 35,7 meter og 36,2 meter, siger Kristian Kjøller, direktør for Cold Hawaii Games.

Højderne svarer i runde tal til et 12 etagers hus. De to kitesurfere arbejder kun på at springe så højt som muligt og laver ikke tricks, som man almindeligvis ser i kitesurfing.

Ekstremsport

Kitesurfing er en farlig sport, og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler:

- Der er noget vejr, som er for ekstremt til almindelige kitesurfere. Når vi når over 15 til 20 meter i sekundet, så er det kun for de øvede, og det er tilfældet med Marteen Haeger og Joshua Emanuel, fortæller Kristian Kjøller.

De to nye rekordindehavere stammer fra henholdsvis Holland og Sydafrika.

Inden længe skydes Cold Hawaii Games 2023 i gang, og her kommer de 18 bedste kitesurfere i verden til Vorupør for at dyste. Her hopper de omkring 30 meter til sammenligning med de nye resultater på 35,7 meter og 36,2 meter.

At der bliver slået flere rekorder i den kommende tid er absolut en mulighed:

- Det gode ved området er, at det er virkelig godt til både ekstrem big air kite, men også at hoppe højt. Det er derfor, verdens bedste kommer til Cold Hawaii, når vindforholdene er, som de er nu, fortæller Kristian Kjøller.