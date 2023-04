Vild Hobro-jubel i overtiden: - Min forbandede pligt

KØBENHAVN:Hobro IK er startet kvalifikationsspillet til NordicBet Ligaen i fodbold med to flotte sejre, men søndag var de tæt på at indkassere et dyrt nederlag og samtidig invitere Fremad Amager tilbage i overlevelseskampen.

Det københavnske bundhold førte 1-0 på et målmandsdrop af Adrian Kappenberger, men tre minutter inde i overtiden sørgede indskiftede Jacob Tjørnelund for en forløsende udligning til 1-1, der skabte vild jubel hos nordjyderne.

Det uafgjorte resultat betyder nemlig, at Hobro fortsat er seks point over nedrykningsstregen og ikke blot tre, som ville have været konsekvensen ved en Amager-sejr.

- Det er selvfølgelig en kæmpe forløsning, for det var en kamp, vi var enige om, at vi bare ikke måtte tabe, fortæller Jacob Tjørnelund.

Fremad Amager - Hobro IK 1-1 Fodbold, NordicBet Ligaen, kvalifikationsspil

Mål: 1-0 Hans Christian Bonnesen (50. minut), 1-1 Jacob Tjørnelund (90. minut)

Opstilling, Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge (Frederik Dietz, 82.), Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Frederik Mortensen (Ronnie Schwartz, 82.), Mads Freundlich, Villads Rasmussen (Oliver Overgaard, 66.), Frederik Elkær (Jacob Tjørnelund, 66.) - Don Deedson (Laurs Skjellerup, 90.), Muamer Brajanac

Advarsler: Christian Friedrich, Fremad Amager (40.). Markus Bay, Fremad Amager (83.), Mads Gernsøe, Fremad Amager (88.)

Tilskuere: 1129 VIS MERE

Søndagens opgør var længe chancefattigt, for selvom begge hold kom frem til flere halve chancer, kom der hver gang en forsvarsfod i vejen. Først med ét minut tilbage af første halvleg blev det nødvendigt for en målmand at vise sine evner frem. Her reddede Hobros Adrian Kappenberger flot på en afslutning fra tæt hold.

Fem minutter inde i anden halvleg så samme Kappenberger til gengæld skidt ud, da han tabte et harmløst hovedstød fra Hans Christian Bonnesen ind over egen streg til en uventet 1-0-føring for hjemmeholdet.

- Jeg tror lidt, at følelsen hos begge hold var, at kampen handlede om liv eller død. Ingen ville give sig, men vi viste til slut, at vi havde et fysisk overtag på dem, fortæller Jacob Tjørnelund.

Hobro dominerede stort i slutfasen og duftede flere gange til udligningen. Desværre for nordjyderne sparkede angriberen Don Deedson i to omgange en gigantisk chance helt forbi mål.

I stedet var Fremad Amager tæt på at lukke kampen på en omstilling, hvor de appellerede kraftigt for straffe, men i stedet gav kampens dommer gult kort for film til hjemmeholdets Mads Gernsøe.

Hobro-træner Martin Thomsen skiftede flittigt ud i slutfasen og satsede hele butikken ved at spille med tre angribere. Det var to af de indskiftede spillere, der i den sidste ende sørgede for udligningen. Frederik Dietz lagde bolden til rette for Jacob Tjørnelund, der køligt sparkede bolden ind i det lange hjørne til 1-1.

- Jeg har selvfølgelig være frustreret over, at jeg ikke har spillet mere, men i vores nuværende situation handler det udelukkende om at sikre Hobro en ny sæson i 1. division, og så må de personlige holdninger træde i baggrunden. Det er min forbandede pligt som indskifter at gå ind og spille så godt som muligt, fastslår den glade matchvinder.