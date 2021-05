Vild Jammerbugt-jubel: Overtidsscoring kan blive guld værd

FODBOLD:Det lignede længe et skuffende pointtab for Jammerbugt FC i oprykningsræset til landets næstbedste fodboldrække, men dybt inde i overtiden af lørdagens udekamp mod Næsby sikrede Bo Zincks tropper alligevel sejren.

Stadionuret havde rundet de 94 spilleminutter, da Jammerbugt FC fik et hjørnespark. Det endte Sead Gavranovic med at heade i nettet tæt under mål til en vital 1-0-sejr, og veteranen kvitterede med en jubelsprint over en halv banehalvdel.

Sejren betyder, at Jammerbugt med tre spillerunder tilbage fortsat har en forspring på seks point til forfølgerne fra B93 i duellen om den enlige oprykningsbillet fra 2. division. B93 vandt lørdag 2-0 ude over FC Sydvest.

Bo Zincks udvalgte var det klart bedste mandskab på den fynske grønsvær, men det kneb med at forvalte spilovertaget til store målchancer. Tættest på kom Bardhec Bytyqi i slutningen af første halvleg, hvor han sendte en afslutning på den ene stolpe.

Jammerbugt FC's resterende kampprogram består af to hjemmekampe mod henholdsvis FC Sydvest og Brabrand, inden de 5. juni runder af på udebane mod Holbæk.