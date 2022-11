Vild jubel hos EH Aalborg efter topbrag

HOLSTEBRO:Håndboldkvinderne fra EH Aalborg brød forståeligt nok ud i vild jubel, da slutfløjtet søndag aften lød i topkampen i 1. division mod Holstebro.

Aalborgenserne vandt en gyserforestilling 26-25 på en scoring 30 sekunder før tid af kampens store profil, Andrea Jacobsen. Otte gange nettede hun - tæt forfulgt af Astrid Lynnerup med syv fuldtræffere.

Sejren, der var aalborgensernes sjette i syv forsøg, faldt nemlig over et hidtil ubesejret vestjysk mandskab, der i hvert fald for en stund blev sat lidt tilbage i topstriden. EH Aalborg fører nu rækken - side om side med Bjerringbro. Hvis Holstebro vinder den kamp, de har i baghånden, vil de tre hold dog være helt lige i en tæt top.

Holstebro lignede i kampens start et hold, der ville mose aalborgenserne, de de hurtigt bragte sig foran 5-2 og førte 10-6 efter et kvarter.

Så tog en vis herre dog ved aalborgenserne, der scorede fem mål på stribe og pludselig var i front 11-10. Frem mod pausen udbyggede de føringen til 15-12, og det blev også 16-12 på anden halvlegs første scoring.

Siden mødte EH Aalborg dog modgangen, og Holstebro var foran 21-20 med et kvarter tilbage. I slutfasen viste aalborgenserne dog stærk karakter og stod flot imod.