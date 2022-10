Vild stime giver optimisme i Hobro

FODBOLD:Hobro-målmand Adrian Kappenberger behøvede igen ikke nogen til at gøre rent efter sig, da søndagens hjemmekamp mod Næstved Boldklub blev fløjtet af.

Det endte 0-0 på DS Arena, og derfor har Hobro nu holdt målet rent i fem kampe i træk i landets næstbedste fodboldrække.

- Det er virkelig lækkert, at vi kunne forlænge den stime, for det giver os en god tro på tingene. Min fornemmelse er også, at man skal langt tilbage i historiebøgerne for at finde noget tilsvarende. Det er et virkelig godt udgangspunkt for os, fordi det giver os en tryghed og en tro på det, vi har gang i, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Adrian Kappenberger behøvede endda ikke at hive de store redninger op i søndagens kamp mod de sjællandske oprykkere, der med en fjerdeplads har været denne sæsons store positive overraskelse i Nordicbet Liga.

Hobro-forsvaret anført af styrmand og anfører Simon Jakobsen stod igen solidt og har for alvor fundet melodien. Hvor der nu ikke er indkasseret mål i fem kampe i træk, blev der til sammenligning i de fem foregående kampe scoret 13 gange mod Hobro.

- Det er svært at give et præcist svar på, hvad hemmeligheden er, for det er jo ikke, fordi vi er begyndt at gøre noget fuldstændigt anderledes. Vi er ikke begyndt at træne tre gange om dagen eller andet radikalt anderledes, men ligesom at der som regel kommer flere mål, når en angriber først får scoret det første, kommer der også en tro på tingene og en tryghed ind i holdet, når tingene lykkes, siger Simon Jakobsen.

Den negative side for Hobro er dog, at de fem kampe uden mål imod kun har givet to sejre, mens det er blevet til nulløsninger mod SønderjyskE, Fredericia og altså søndag Næstved.

- I nogle kampe har vi været for dårlige til at skabe chancer, men selv om vi måske heller ikke skabte kæmpe chancer mod Næstved, kom vi dog til noget, der kunne have givet mere. I første halvleg havde Deedson (Don Deedson, red.) en en-mod-en-situation mod deres forsvarsspiller, og når jeg nu ved, hvordan det er at stå over for Deedson, stod jeg jo dernede og tænkte, at han kunne gå forbi ham så nemt som ingenting.

- Vi manglede den sidste kvalitet i dag. I første halvleg manglede vi også lidt kvalitet på bolden, men i anden halvleg havde vi nogle længere angreb, og det gav også nogle afslutninger, hvor vi desværre manglede kvaliteten, så det skal vi have trænet på, konstaterer Simon Jakobsen.

Don Deedson havde en god mulighed i første halvleg, men ligesom holdkammeraterne manglede han den sidste skarphed foran mål. Foto: Torben Hansen

På bundlinjen står, at Hobro har 15 point efter de første 15 kampe, og der er tre point ned til Fredericia under stregen. I de to sidste kampe inden vinterpausen venter HB Køge og Hillerød.

- Jeg synes, at vi står solidt. Kigger vi nedad, fik vi i denne runde også et point mere end et par af holdene under os, og det kan vi helt sikkert bruge til noget. Nu skal vi slutte godt af i to rigtig vigtige kampe, men kravler vi op i helikopteren synes jeg, at vi står et godt sted.

- Vi fik en fin start på sæsonen, hvorefter vi kom ind i en svær fase, men på det sidste har vi fået nogle skadede spillere tilbage, ligesom en del af vores unge spillere har fået værdifuld erfaring, og de gjorde det fint igen i dag, siger Martin Thomsen.

Næste opgave for Hobro er på fredag, hvor HB Køge kommer på besøg på DS Arena.