Vild Thisted-debut til tidligere superligaspiller

FODBOLD:Det var lykkedes Thisted FC at gå stille med dørene op til søndagens nordjyske duel mod Vejgaard i 2. division. Thyboerne kunne afsløre en overraskelse i startopstillingen, i det man har lavet en aftale med den 22-årige offensiv-spiller Yao Dieudonne fra Elfenbenskysten. Han kom til at spille en hovedrolle i hjemmeholdets sejr på hele 4-0.

Afrikaneren har spillet 19 superligakampe for OB, men det var svært at se i de første 20 minutter af kampen mod Vejgaard, hvor han ikke satte mange fødder rigtigt.

Det ændrede sig dog i det 21. minut, da Yao Dieudonne afsluttede en flot omstilling med at sparke en tværpasning i tomt net til 1-0 for Thisted. Og inden pausen havde debutanten også øget til 2-0 efter en første halvleg, hvor hjemmeholdet også var bedst på Sparekassen Thy Arena.

Thisted FC mødte søndag formiddag Vejgaard Foto: Peter Mørk

I starten af anden halvleg kom Vejgaard bedre med, men amatørernes håb om endnu et comeback døde i det 56. minut, da Mirsad Suljic med et følt spark fandt det lange hjørne bag Peter Sandberg til 3-0. Kort efter måtte samme keeper hive en stor redning frem for at forhindre Asger Bust i at øge til 4-0.

Derouten fortsatte for Vejgaard, da Yao Dieudonne igen gjorde sig bemærket. Alene igennem rundede han Peter Sandberg, der klippede Thisted-spilleren og korrekt fik rødt kort.

Nicolaj Jørgensen - med en fortid i AaB og Hobro - kom på mål hos Vejgaard, men han kunne ikke forhindre Mads Stefansen i at øge til slutresultatet 4-0 med godt ti minutter tilbage af kampen.

Resultatet sender Thisted FC forbi Vejgaard i tabellen og frem i den top-6, der er thyboernes erklærede mål.