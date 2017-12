Vild uge fortsætter i Paris

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold får ikke lov til at hvile på laurbærrene.

Efter den meriterende sejr over Veszprem fulgte holdet i onsdag op med sejren i en herrefight mod Bjerringbro-Silbeogr, og i dag gælder det så udekampen i Champions League mod verdens bedste klubhold med navne som Karabatic, Hansen, Sagosen og CL-topscorer Uwe Gensheimer på holdkortet.

- Det har virkelig en vild uge, og det har været meget imponerende at se, hvordan holdet har klaret det. Vi startede med sejren mod Aarhus, som også var en meget tæt kamp, og i alle tre kampe har holdet vist, at de virkelig er et team. Det er forskellige spillere, som så har leveret det ekstra i hver kamp, men som enhed har holdet fungeret virkelig godt, siger direktør Jan Larsen, der fredag ankom til Paris sammen med resten af mandskabet.

Når man ser på fysisk krævende de kampe har været, så er jeg da stolt, fordi vi samtidig ikke har så mange spillere at gøre godt med lige nu. Men samtidig har vi også været gode til hurtigt at vende blikket videre. Vi har lige hurtigt glædet os over sejren, og så er vi begyndt at forberede os til det næste. Og det fortsætter jo, for efter Paris venter en kamp mod Skjern onsdag og så GOG på udebane i weekenden, siger han.

Aalborg kom med sejren over Veszprem på fire point i gruppen, men det kræver flere overraskelser, hvis holdet skal videre blandt de seks bedste i puljen.