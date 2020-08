Vildskud eller fuldtræffere? Sådan finder AaB frem til nyindkøbene

FODBOLD:Det er på papiret unge og, for den gennemsnitlige fodboldfan, ukendte navne, som AaB har fået tilført superliga-truppen i det aktuelle transfervindue.

Klubbens sportschef Inge André Olsen har indtil videre været indkøb i Frankrig, Sverige, Serbien og Portugal, og mens det ved første øjekast godt kunne se ud som om, at han skyder med spredhagl i bestræbelserne på at tilføre AaB-truppen nyt blod, så er det ikke tilfældet. De dage, hvor en god salgstale fra en agent og en velredigeret højdepunkts-video var nok til, at der blev smidt en kontrakt på bordet, er fortid. Data på stort set alt vedrørende spilleres fysik og spillemæssige forcer og mangler spiller en stadig større rolle i den professionelle fodboldverden.

Sådan er det også i AaB, fortæller Inge André Olsen i den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

- Mange spillere bliver tilbudt via agenter og rådgivere, og vi får ekstremt mange e-mails, men vi kører også et datasystem, som hele tiden scouter spillere til os. Skal vi have et aggressivt udtryk på banen, skal vi have spillere, der er dynamiske, har fart og er aggressive. Det lægger vi ind, og så kommer systemet med forslag, fortæller Inge André Olsen.

Tallene lyver ikke

I følge nordmanden bliver der i systemet brugt nogle af de samme type algoritmer, som anvendes i betting-industrien.

- Det kombinerer man med fodboldsystemer som blandt andet Wyscout (digitalt system til fodboldanalyse red.) og sætter sammen til et AaB-system, lyder det fra Inge André Olsen, som er begejstret for den teknologiske håndsrækning i forsøget på at ramme rigtigt med sine indkøb.

- Scouting har i mange år været, hvad du ser, føler og fornemmer. Nu sætter vi tal på det, og der begynder det at være interessant, for tallene lyver ikke. Vi kan altid se, hvilke kompetencer en spiller har ud fra dataoplysningerne. En spiller kan for eksempel ikke lige pludselig blive hurtig, hvis han ikke er hurtig, siger Inge André Olsen.

Video og sociale medier

Nordmanden fastslår samtidigt, at data selvfølgelig ikke er altafgørende, men et værdifuldt supplement til at finde de rigtige spillere til AaB. Systemet ved eksempelvis ikke, hvad prisen er på de spillere, som bliver foreslået til nordjyderne. Derudover er der stadig det helt fundamentale benarbejde i forbindelse med et spillerindkøb.

- Vi ser video, vi tjekker referencer, bruger sociale medier for at finde ud af om der er noget omkring spilleren, som vi ikke opfanger ved at se ham spille fodbold. Sådan arbejder vi os frem, siger Inge André Olsen.

Han har, siden han tiltrådte, haft mange navne på sin liste over mulige indkøb til superligaklubben.

- Vi har været ude med tilbud til mange spillere, og på de fleste af dem, er der en transfer, som er mere end, hvad vi kan betale. Så lægger vi det væk, og går til den næste spiller. Det er et kontinuerligt arbejde. Det er ikke noget, der sker en måned før transfervinduet åbner. Arbejdet med at finde spillere kører hele året, fortæller Inge André Olsen.

Vil du høre mere om AaB's brug af data, strategien for transfers, og hvad sportschefens planer er for AaB, så kan Ripodsten findes på nordjyske.dk/lyt og på stort set alle podcastplatforme som eksempelvis iTunes, Spotify, SoundCloud, Podimo mv.