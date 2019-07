Vildt comeback: Danske golfherrer kan få medalje

LJUNGHUSEN: De danske herrer kan for andet år på stribe nappe medaljer ved European Amateur Golf Championships, der i øjeblikket spilles i Sverige.

Danskerne havde kun med nød og næppe sneget sig med efter de to første dages slagspil, men torsdag spillede danskerne forrygende og formåede at slå de topseedede irere i en match, der gik helt ned til den sidste single i hulspil.

Irerne havde været hele 33 slag bedre i de to første dages kvalifikationsspil, men det lod danskerne sig ikke gå på af - og slet ikke i den sidste singlematch ude på banen.

Her formåede Alexander Frances at besejre sin irske modstander, og dermed endte det med dansk sejr på 4-3, og Danmark spiller derfor semifinale mod Sverige i dag. Hamish Brown fra Aalborg Golf Klub var ikke i aktion på den første dag i hulspil.

Til gengæld er turneringen slut for de danske kvinder, der spiller i Italien. Her kunne frederikshavnske Puk Lyng Thomsen og holdkammeraterne ikke stille noget op imod Tyskland, der vandt med hele 4-1. Puk Lyng Thomsen stod for det ene danske point, da hun vandt sin foursome.