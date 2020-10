Vildt comeback: FC Thy drillede endnu engang Fortuna

FODBOLD:Det så længe ud til, at Fortuna Hjørring på udebane fik revancheret nederlaget i første spillerunde til FC Thy - Thisted Q, men et vildt comeback i slutminutterne sikrede hjemmeholdet 2-2.

Fortuna førte ellers med 2-0 med bare to minutter tilbage af den ordinære spilletid, men på et straffesparksmål af Matilde Kjeldgaard og et mål 2 minutter inde i overtiden af Rikke Dybdahl, så drillede lillesøster endnu engang storesøster.

FC Thy startede da også opgøret fornuftigt. Fortuna-spillerne havde svært ved at kombinere sig igennem hjemmeholdets defensiv, mens FC Thy i momenter lagde et voldsomt højt pres, når vendelboerne byggede op fra egen banehalvdel.

Fortuna Hjørring var som forventet det mest spilstyrende hold, mens FC Thy lænede sig op ad deres farlige omstillinger. Angriberen Rikke Dybdahl var konstant en trussel med sine mange løb i dybden, men bortset fra et mål, hvor der kort efter blev fløjtet for offside, havde hun svært ved at rykke sig helt fri fra Fortunas forsvar.

Gennem første halvleg fik gæsterne skabt mere i offensiven, men de havde svært ved for alvor at komme frem til den afgørende mulighed. Indiah-Paige Riley var tættest på efter en mindre dribletur i feltet, men afslutningen sad lige i favnen på Thy-målmanden Maja Østergaard.

Efter pausen var Fortuna Hjørring endnu mere dominerende på bolden. Det var dog ikke ensbetydende med, at hjemmeholdet ikke havde deres muligheder. For Rikke Dybdahl fik endnu engang en stikning frem i banen. Angriberen tog et par træk i feltet og sendte en afslutning på overliggeren.

Bare fire minutter senere slog Fortuna til, da Olivia Møller Holdt sikkert udplacerede Maja Østergaard og scorede til 1-0.

Føringen blev 20 minutter senere udbygget til 2-0. Emma Snerle var først over en returbold, som hun fra kanten af feltet resolut sparkede ind.

Det virkede til at være afgørelsen på kampen, men med bare to minutter tilbage fik hjemmeholdet et straffespark, som Matilde Kjeldgaard stensikkert sparkede ind. Tre minutter senere var comebacket en realitet, da Rikke Dybdahl modtog bolden i det lille felt og lagde bolden under Sandra Jacobsen i Fortuna-målet.

Med det ene point rykker FC Thy - Thisted Q forbi KoldingQ på femtepladsen, mens Fortuna Hjørring holder fast i tredjepladsen.