Vildt drama: Udligning fire sekunder før tid endte med ny Pirates-sejr

ISHOCKEY: I den anden kamp i kvartfinaleserien mellem Aalborg Pirates og Herning Blue Fox fik nordjyderne udlignet til 1-1 sølle 19 sekunder før tid. Det banede vejen for en 2-1 sejr i overtiden i Herning - og dermed en udligning til 1-1 i serien.

Fredag aften gjorde piraterne det så igen.

Efter en på mange måder dårlig præstation var piraterne på vej mod et 0-1 nederlag, men heller ikke den gang gav de op. Med blot fire sekunder tilbage på haluret gled Cam Braes igennem Herning-defensiven, og med vantro måtte tilskuerne i KVIK Hockey Arena se hans afslutning gå utageligt i nettet bag keeper Simon Nielsen.

Piraterne havde gjort det det igen. På mirakuløs afværget et nederlag. Dermed blev opgøret en næsten tro kopi af holdenes første kvartfinalemøde i Herning. Den eneste forskel var, at piraterne denne gang skulle bruge fem perioder for at gøre det af med Herning.

Det afgørende mål faldt således efter 90 minutters hockey og blev sat ind af Spencer Humphries. Dermed bragte piraterne sig på spektakulær vis foran 3-1 i serien. En sejr på søndag på egen is i Aalborg sikrer dermed de regerende mestre en plads i semifinalen.

Aalborg Pirates er kendt for sit tekniske spil og høje tempo, men det så man ellers ikke meget af fredag aften i Herning. I perioder var piraterne så stressede i egen zone, at der ikke var overskud til andet end bare at hakke pucken adresseløst op på Hernings banehalvdel.

Og så fik gæsternes defensiv ikke den aflastning, der var brug for. Som så ofte før var Ronan Quemener dog en ualmindelig sikker sidste skanse i piratburet.

På uheldig vis var han dog indblandet i Hernings føringstræffer. Han var kommet ud af position, og på vej tilbage i målet ramte en afslutning fra Hernings Joonas Reikkinen den franske målvogters benskinne - og dermed dermed endte en afslutning, der var på vej forbi mål, inde i netmaskerne til kæmpe jubel i KVIK Hockey Arena.

I pausen inden tredje periode var piraternes træner Garth Murray da heller ikke tilfreds. Han gav sine spillere en opsang og krævede mere vilje og fight.

Det hjalp ikke umiddelbart - men til slut fik aalborgenserne alligevel lagt så tungt et tryk, at hjemmeholdets ellers gode defensiv måtte kapitulere.

I overtiden spillede holdene fire mod fire, og der var gode chancer i begge ender af banen, men det udløste ikke fornyet aktivitet på måltavlen. Men det kom der altså 10 minutter inde i femte periode, da Spencer Humphries omsider sørgede for fyraften for de to udmattede hold.