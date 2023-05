Vind eller forsvind for Aalborg Håndbold: Her vil Madsen se forbedringer

AALBORG:Hvis Aalborg Håndbold fortsætter, som man sluttede i den forrige semifinale i Fredericia, så kommer man ikke i DM-finalen. Derfor er der unægtelig pres på storklubben og ikke mindst cheftræner Stefan Madsen inden søndagens kamp.

I vanlig stil er Madsen dog i stand til at forholde sig konstruktivt til det, som andre mennesker ville lade sig stresse af.

- Den her slags kampe er uundgåelige, når vi vil være med, der hvor vi ønsker at være med. Der er meget pres på os alle sammen. Også mig som træner, men det er del af det at være træner i Aalborg Håndbold. Vi har prøvet det før med en god udgang, og jeg tror på, at vi får løst den her udfordring, siger Stefan Madsen.

- Vi har været meget skuffede over den udgang på kampen, og vi er under pres, men jeg kan sidestille skuffelsen med, da vi tabte den anden DM-finale til BSH i 2021. Dengang ville vi gerne have lukket det, inden vi skulle til Final4 i Køln, men det krævede ekstra arbejde, som det gør nu, og dengang klarede vi det fint, siger Stefan Madsen.

I onsdagens nederlag gik Aalborg kold både offensivt og defensivt mod kampens slutning. En føring på 27-24 blev formøblet i en situation, hvor også uafgjort ville have været nok til at sikre en finaleplads.

- Defensivt åbnede vi nogle rum, som vi ikke skal gøre i søndagens kamp. Her tænker jeg på området omkring vores højre back og højre fløj. Der blev områderne for store, men det var også et udslag af, at vi fejlede defensivt andre steder på banen. Det ligger fast, at vi gerne vil undgå at give Taboada og Martin Bisgaard så gode arbejdsbetingelser igen, siger Stefan Madsen.

Stefan Madsen har fundet de punkter, hvor Aalborg Håndbold skal forbedre sig i søndagens kamp. Arkivfoto: Henrik Bo

Fredericias syv mod seks-spil kastede en mængde frie chancer af sig til Martin Bisgaard, der storspillede fra fløjen med 13 scoringer til følge. Samtidig var det Taboada, der scorede det afgørende mål til 30-29 i en lidt for fri position.

- Det kræver en bedre defensiv indsats mod deres syv mod seks-spil. Det har vi arbejdet med i de seneste dage, siger Aalborg Håndbold-træneren.

Claar skal aflastes

Offensivt var det også op ad bakke for vicemestrene mod kampens slutning i Fredericia. Felix Claar var stort set ene om at byde ind med konstant kvalitet, men det er kun naturligt, at også den stærke svenske playmaker løb lidt tør for kræfter.

Blandt andet blev det tydeligt, at fraværet af Aron Palmarsson gør meget ondt på Aalborg, og det samme kan siges på den modsatte back om Mads Hoxers manglende tilstedeværelse.

Hverken Henrik Møllgaard, Victor Kløve, Marinus Munk eller Lukas Sandell leverede det niveau, der kunne understøtte en stærkt kæmpende Felix Claar.

- Vi ville gerne have haft Mikkel Hansen, Aron eller Hoxer til rådighed, men vi har vidst, at det her kunne blive betingelserne. Det er åbenlyst, at de ville have pyntet i den kamp, siger Stefan Madsen, der i stedet koncentrerer sig om de spillere, han har til rådighed.

- Vi vil gerne have Sandell mere med i kampen, og så er jeg også meget fortrøstningsfuld omkring vores venstre back. Det er klart, at Henrik Møllgaard, der er vores evige problemknuser, med så få angrebsminutter også mangler lidt timing i den del af spillet, men vi har nogle tiltag klar, siger Stefan Madsen.

Et af de greb han kan gøre i den taktiske værktøjskasse er uden tvivl en omgang syv mod seks.

- På den måde kan vi også gøre det lettere for Claar og Sandell, så de ikke hele tiden skal køre på. Jeg er nu ikke bekymret for deres fysiske tilstand. De skal nok have de nødvendige kræfter, men i perioder af kampen kan det være med til at aflaste dem lidt, siger Stefan Madsen.

Publikum skal hjælpe

Der har ikke været ret meget pinsehygge hjemme hos Stefan Madsens familie. Alle tanker kredser om søndagens kamp, og en af tankerne går blandt andet på betydningen af hjemmebanefordel.

- Vi har tidligere set, hvad det betyder for os i de her kampe, at vi er på hjemmebane. Vi kommer til at spille en kamp, hvor der er ekstremt stor nerve i kampen. Ligesom Fredericia dygtigt fik hallen til at koge i den forrige kamp, så håber og tror jeg på, at vores hjemmebanepublikum kan få det hele op at koge, når kampen går i gang, og det vil være en stor hjælp for os, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 16.