Vinderen følte sig som taber - og taberen som vinder efter nordjysk is-drama

FREDERIKSHAVN:Det er sjældent, at en vinder af en kamp har forladt banen med den følelse af skuffelse, som det var tilfældet for Aalborg Pirates, da mesterholdet havde vundet 5-4 over Frederikshavn White Hawks.

På samme tid er det også sjældent, at en tabende part i en ishockeykamp har været så godt tilfreds, som det var tilfældet for vendelboerne efter tirsdagens kamp.

Forklaringen kan kortes ned til tallet fire.

Fire minutter inde i anden periode var Aalborg Pirates foran 4-0, og mestrene havde totalt den frederikshavnske fisk på krogen. Herefter fulgte 26 minutters ishockey, hvor særligt de sidste fire minutter var et præmie-eksempel på, hvor uforudsigelig verdens hurtigste spil kan være.

Aalborg Pirates havde ganske vist sat tempoet ned, men foran 4-1 med fire minutter tilbage af kampen havde ingen i hallen forestillet sig, at kampen ville ende 4-4 efter ordinær tid. Det var ikke desto mindre tilfældet, og kampens sidste scoring fra Alexander Bumagin blev sat ind i sidste sekund.

Det store spørgsmål var imidlertid, hvad der lige skete i de døende minutter af kampen?

- Jamen det er svært at forklare. Jeg tror lige, vi skal hjem og se kampen igennem igen, men på den anden side har vi nok alle sammen en meget god fornemmelse af, hvor det gik galt, siger Tobias Ladehoff, der ikke just lignede en glad vinder, da han blev interviewet.

- Det her føles ærligt talt mere som om, vi har tabt to point, men så har vi også prøvet at smide to point væk på den her måde. Det her må aldrig kunne ske. Det er ganske enkelt uacceptabelt. Det her føles ikke som en sejr. Det er dumhed, der ender med at koste følelsen af en sejr. Cadeau til Frederikshavn. Det er et flot comeback, siger Tobias Ladehoff.

- Det blev for sløvt fra vores side i den sidste halvdel af kampen. Vi burde have lukket den. Vi burde have lukket den i powerplay i tredje periode, siger Ladehoff, der dog kan se lidt positivt på tingene.

- De første 20 minutter, var de bedste, vi har spillet i sæsonen. Vi pressede virkelig på og spillede noget god hockey, så det skal vi tage med videre, men vi skal kunne gøre det i hele kampen, siger Tobias Ladehoff.

Tilfreds tabende træner

I den modsatte lejr stod White Hawks-træner Pelle Hånberg og kunne glæde sig over den drejning, som kampen havde taget.

- Aalborg spillede virkelig godt i kampens første halvdel. De fløj bare rundt på banen, mens vi stod stille. Vi var slet ikke tilstede, men på en eller anden måde fandt spillerne den moral og den energi, der skulle til, for at vi kunne slutte bedre, end vi begyndte, siger Pelle Hånberg.

- Da vi var bagud med 0-4, tænkte jeg 10 gange på at tage timeout, men jeg nåede bare frem til erkendelsen af, at det ikke ville hjælpe noget. Der var ikke hul igennem til spillerne, men så vil jeg rose dem for at finde noget frem. Det var afgørende for os, at vi fik scoret det ene mål i anden periode, så vi fik set, at vi kunne score, siger White Hawks-træneren.

Selvom Julian Jakobsen endte med at sende sejren og to af de tre point fra kampen til Aalborg, så var det ene point mere end blot ét point værd for White Hawks.

- Det føles som en sejr, selvom vi endte med at tabe. Vi var jo helt til tælling, men vi var ikke ude af kampen, siger Pelle Hånberg, der håber, at det sjældent flotte comeback kan blive begyndelsen på bedre tider for White Hawks, der nu har tabt seks kampe på stribe.

- Jeg håber, at vi kan tage den her oplevelse med videre. Den kan vise os, at vi altid kan komme tilbage i en kamp, og det er en vigtig viden at have med. Når det er sagt, så håber jeg, at vi kan starte de kommende kampe, som vi sluttede den her kamp. Det må være målet for os, siger Pelle Hånberg.

