Vindermentaliteten skinner igennem hos Fortunas dobbelte målscorer

Fortuna Hjørrings Sofie Lundgaard havde en god kamp på Sparekassen Thy Arena i Thisted fredag aften, hvor hun scorede to gange, men ikke mindst vandt holdet kampen mod FC Thy-Thisted Q med 4-0 i Gjensidige Kvindeligaen.

-Når alt kommer til alt, handler det om at vinde. Det er 10 finaler, vi er ude at spille, og nu har vi vundet to af dem, så det er da en god start på det hele, lyder det fra Sofie Lundgaard, der ikke falder i svime over, at det lige netop er hende, der får scoret to gange.

-Det kommer egentlig ud af en periode, hvor vi har overtaget på kampen, og vi kreerer en masse chancer. At det så lige er mig, der formår at sætte den sidste fod på, er selvfølgelig fedt, men i sidste ende betyder det ikke så meget. Det vigtige var, at vi kom foran.

To gange kunne holdkammeraterne tiljuble 19-årige Sofie Lundgaard, der er glad for at score, men også bare gerne vil vinde. Foto: Lars Pauli

At Fortuna Hjørring vandt 4-0, var måske et mål eller to for meget, selvom de var det bedste hold på banen, og for den dobbelte målscorer er der da også både gode og dårlige ting at tage med fra opgøret.

-Jeg synes, at vi ser skarpe ud, når først vi får flyttet bolden hurtigt, men når vi begynder at tage for mange berøringer og spille lidt på deres præmisser, og Thisted er et virkelig fysisk stærkt hold, der ikke giver op, er det, at vi får problemer, siger Sofie Lundgaard.

Kampfakta FC Thy - Fortuna Hjørring 0-4 (0-3)

Mål: 0-1 Sofie Lundgaard (37. minut), 0-2 Sofie Lundgaard (40. minut), 0-3 Indiah-Paige Riley (44. minut), 0-4 Omewa Joy Ogochuckwu (85. minut).

Advarsler: Camilla Nielsen (50. minut)

Med hjælp fra Sofie Lundgaards scoringer er Fortuna Hjørring kommet lidt tættere på HB Køge, der lørdag møder FC Nordsjælland. Vendelboerne er lige nu to point efter HB Køge, men sjællænderne har altså en kamp til gode.

-Det bliver noget, der skal afgøres over alle kampe. Det er ikke bare denne kamp mod FC Thy, der tæller, det er alle kampe. HB Køge har en kamp lørdag, og den kommer vi selvfølgelig også til at følge med i.

-Vi har stor tro på, at vi kan tage titlen, slutter Sofie Lundgaard med selvsikkerhed.

Fortuna Hjørring spiller næste opgør om to uger i en vaskeægte klassiker i dansk kvindefodbold, når Brøndby IF gæster Fortuna Hjørring 15. april.