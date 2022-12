Vingegaard bejler til titlen som "Årets Sportsnavn"

GLYNGØRE:Jonas Vingegaard leverede et af historiens største danske sportsresultater, da han i sommer vandt verdens største cykelløb, Tour de France. Derfor er det heller ikke overraskende, at han fortsat er med i opløbet om at blive Årets Sportsnavn 2022 i Danmark.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, som står bag kåringen, er gået i gang med at skære listen på 15 kandidater ned til de tre, som i sidste ende er i spil til hæderen.

Her har DIF og Team Danmark onsdag offentliggjort det første af de tre navne, og det er den danske Tour-triumfator.

- Jeg er dybt imponeret over Jonas Vingegaards enestående og historiske bedrifter, der endnu engang har sat Danmark på verdenskortet, lyder det i en pressemeddelelse fra DIF-formand Hans Natorp.

- Vingegaard er opvokset i et land uden høje bjerge, men ender alligevel som samlet vinder af verdens største etapeløb med nogle af de stejleste stigninger i Europa.

Efter hjemkomsten til Danmark blev han blandt andet hyldet på balkonen på Københavns Rådhus foran en fyldt Rådhuspladsen.

- Vingegaard erobrede hele cykelverdenen og de danske sportshjerter med sin ydmyghed, sit sportsmanship og allermest med sine fantastiske evner på en cykel, siger Lars Krarup, formand for Team Danmark, og som Natorp med i dommerkomitéen til prisen.

- Selvfølgelig er Jonas Vingegaard en af de tre finalister til titlen som Årets Sportsnavn 2022, lyder det fra Krarup.

Prisen uddeles til DR-showet Sport 2022 i Boxen i Herning 7. januar 2023. Den er blevet uddelt hvert år siden 1991, hvor den tidligere svømmer Mette Jacobsen som den første modtog hæderen.

Sidste år gik prisen til badmintonspilleren Viktor Axelsen, som også har haft et stort 2022 med blandt andet et verdensmesterskab. Han er også blandt de nominerede i år.

En jury bestående af otte personer udvælger vinderen.

/ritzau/