Vingegaard er mere lun på Tour-ruten end ved første øjekast

GLYNGØRE:Uanset ruten havde Jonas Vingegaard været blandt favoritterne til at vinde næste års Tour de France.

Men efter at have nærstuderet ruten mener den nordjyske cykelrytter, at strabadserne passer ham bedre, end han først havde regnet med.

Det siger thyboen i et interview med WielerFlits.

- Det ser ud til at blive en svær rute igen. Da jeg først så ruten, var min fornemmelse, at det her Tour de France passede Tadej Pogacar bedst.

- Men jo mere, jeg kigger på ruten, desto bedre ser den ud til at passe mig, siger han.

Vingegaard vandt dette års udgave af det franske etapeløb. Han fik skovlen under den slovenske konkurrent på 11. etape, hvor den samlede sejr også blev grundlagt.

Pogacar kan meget vel blive Vingegaards største konkurrent igen næste år. Men danskeren har stor tiltro til sine evner på ruten.

- Min første fornemmelse var, at der var få stigninger, der passede mig. Men jo mere, jeg studerer Touren i detaljer, desto mere kommer jeg til den konklusion, at visse etaper passer mig rigtig godt.

- I den seneste udgave var der adskillige stigninger på omkring tre kilometer, og det er der ikke næste år.

- Nu er det mere stigninger på omkring ti kilometer, som alle er ret svære, forklarer Vingegaard.

Det er ikke slået endegyldigt fast, om Vingegaard skal køre Tour de France eller Giro d'Italia næste år, men danskeren har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tilbage på de franske landeveje for at forsvare sin titel.

Det ønske gentager han.

- Jeg vil tilbage til Touren. Det virker som noget helt særligt at starte med nummer et på ryggen. Jeg kan se, at der i Giroen er tidskørsler, der passer mig, men derudover har jeg ikke kigget på ruten, siger Jonas Vingegaard.

Nogle af de potentielle konkurrenter til Tour de France-sejren, belgiske Remco Evenepoel og britiske Geraint Thomas, har begge meddelt, at de stiller op i Giro d'Italia.

/ritzau/