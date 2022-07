Vingegaard før enkeltstart: Kører ikke fuld risiko

Jonas Vingegaards forspring på 3 minutter og 26 sekunder er så stort, at han ikke behøver at satse alt i den enkeltstart, der kommer til at afgøre Tour de France lørdag eftermiddag.

Det siger han på et pressemøde efter 19. etape.

- Jeg vil altid gøre mit bedste og forsøge at lave en god tid. Men selvfølgelig kommer jeg ikke til at køre med fuld risiko i svingene, siger Jonas Vingegaard.

Han kom sikkert igennem fredagens sidevindsetape og kunne se holdkammeraten Christophe Laporte snuppe holdets femte etapesejr.

Triumfen sætter en fed streg under Jumbo-Vismas store succes.

- Det har været en utrolig Tour for os indtil nu. Fem etapesejre, vi har den gule trøje, den prikkede og den grønne. Forhåbentlig fortsætter det lørdag.

- Jeg håber først og fremmest på, at jeg kan bringe den gule trøje til Paris. Vi er der ikke endnu, siger Jonas Vingegaard.

Han kom selv i mål som nummer 13 og måtte i første omgang indkassere et tidstab på fem sekunder til Tadej Pogacar, der skabte et hul ved at spurte mod målstregen.

Siden er forskellen imidlertid blevet annulleret, og Vingegaards forspring er intakt.

Danskeren ser i øvrigt gode muligheder for endnu en Jumbo-Visma-sejr lørdag, hvor Wout van Aert er en af favoritterne på den 40,7 kilometer lange tidskørsel.

- Han er helt klart i kanonform og en af de bedste enkeltstartere i verden. Efter min mening har han en god chance, siger Jonas Vingegaard.

/ritzau/