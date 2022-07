Vingegaard gjorde det: Jonas fra Thy vinder tour'en

PARIS:Vanvittige Vingegaard! Jonas fra Hillerslev gjorde det, de færreste kunne have forestillet sig for to år siden, og kan nu kalde sig vinder af Tour de France 2022. Efter at have vippet verdens indtil for nylig bedste cykelrytter Tadej Pogačar af pinden.

Og ikke nok med den gule trøje, undervejs fik Vingegaard også sat sig så hårdt på de store bjergetaper, hvor han grundlagde sejren, at han også tog den samlede sejr i bjergkonkurrencen.

Det ligger fast, efter at løbets sidste etape søndag sluttede med rød-hvid fest i hjertet af Paris, hvor thyboen i den gule trøje kørte i mål med resten af feltet i sikker stil.

På Champs-Élysées fik sprinterne lov at dyste om sejren på den mest prestigefyldte målstreg i cykelsporten, og Jasper Philipsen tog stikket.

Lidt længere nede i feltet havde Jumbo-Visma-holdet samlet sig om Jonas Vingegaard, og sammen kørte de over målstregen, da de allerhurtigste tempomonstre havde kørt om etapesejren.

Tour de France-triumfen blev grundlagt på de to store bjergetaper til Col du Granon og Hautacam, hvor Vingegaard pillede pynten af slovenske Tadej Pogacar.

Nu skal han på podiet i Paris, og i modsætning til sidste år træder han helt op på det øverste trin. Og når han på onsdag vender hjem til Danmark, skal han hyldes på Rådhuspladsen og i Tivoli i København.

Jonas Vingegaard er den anden dansker til at vinde Tour de France, efter at Bjarne Riis i 1996 sluttede løbet med den gule trøje.

Blå bog: Jonas Vingegaard Som den anden dansker i historien har Jonas Vingegaard vundet Tour de France. Det står klart, efter at han og resten af feltet søndag nåede Paris. Her kan du læse lidt mere om den 25-årige cykelrytter: Navn: Jonas Vingegaard Rasmussen. Født 10. december 1996 (25 år). Vokset op i Hillerslev i Thy. Bor i dag i Glyngøre med sin kæreste, Trine, og deres datter, Frida. Sportsgren: Cykling. Hold: Jumbo-Visma (siden 2019). Blev professionel cykelrytter i 2019. Udpluk af hans største resultater i karrieren: - Samlet vinder af Tour de France (2022) - To etapesejre i Tour de France (2022). - Etapesejr i Polen Rundt (2019). - Etapesejr i UAE Tour (2021). - Samlet andenplads i Tour de France (2021). - Etapesejr i Critérium du Dauphiné (2022). /ritzau /ritzau/ Kilder: procyclingstats.com, Ritzau. VIS MERE

Opdateres